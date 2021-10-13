ربة منزل وأبناؤها يمثلون جريمة قتل جارتهم وسط حراسة مشددة بالفيوم

مثلّت ربة منزل وابنتها وابناها، منذ قليل، جريمة قتلهم لجارتهم المسنة الثمانينية، لسرقة قرطها الذهبي، وأموالها، ثم التخلص من جثتها بوضعها في جوال، ونقلها بواسطة توك توك وإلقاء جثتها في قطعة أرض مهجورة ممتلئة بالقمامة، وذلك في عزبة الجبل التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وسط حراسة أمنية مشددة، فيما تجمهر أبناء المجني عليها والعشرات من أهالي القرية وحاولوا الفتك بالجناة والاعتداء عليهم وأخذ الثأر للمسنة، إلا أنّ إحكام السيطرة الأمنية حال دون ذلك حيث جرى تمثيل الجريمة وتصويرها بحضور النيابة العامة.

استدرجوا جارتهم المسنة وقتلوها لسرقتها

وكانت ربة المنزل وأبناؤها الثلاثة يقيمون بمركز طامية بمحافظة الفيوم، قد مروا بضائقة مالية، فوسوس لهم الشيطان، أنّ يستدرجوا جارتهم المسنة بائعة الزبدة ويسرقوها، وبالفعل استدرجتها ربة المنزل لتناول الشاي، ووضعت لها مادة مخدرة أعدتها مسبقاً ثم قدمته لها، ففقدت وعيها فور تناول الشاي، فقامت بسرقة قرطها الذهبي ومبلغ مالي كان بحوزتها، وقتلتها بمساعدة أبنائها الثلاثة، ثم انتظروا حتى خرجت القرية بالكامل للبحث عن السيدة، واتفقوا مع سائق توك توك على التخلص من جثة جارتهم مقابل نسبة من المسروقات.

قتلوا جارتهم وألقوها في أرض مهجورة

وبالفعل أخذ سائق التوك توك جثة المسنة، وألقاها في قطعة أرض مهجورة، وعاد ليقسموا ذهبها وأموالها فيما بينهم، ثم غادر، بينما اشتروا هم ملابس جديدة بتلك الأموال، ولكن سرعان ما كشف أمرهم، حيث قبضت الشرطة على عدد من الجيران، بينهم المتهمون الأربعة وباستجوابهم وتضييق الخناق عليهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن سائق التوك توك الذي جرى ضبطه، وأرشد عن مكان الجثة، وبالفعل عثرت عليها المباحث، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

الحاجة خضرة خرجت ولم تعد

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية يفيد بالعثور على جثة خضرة محمود أحمد الصواف (85 عاما)، موضوعة في جوال وملقاة في أرض مهجورة ممتلئة بالقمامة، ومبلغ بتغيبها منذ ظهر الاثنين.