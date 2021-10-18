القوى العاملة: تعيين 42 شابا والتفتيش على 125 منشأة بشمال سيناء

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء عيّنت 42 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، ضمن 401 شابا مسجلين من راغبي العمل.

استخراج 27 شهادة قياس مستوى المهارة و27 رخصة مزاولة حرفة

وتلقى محمد سعفان بحسب بيان عن وزارة القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد سالم عبدالمالك مدير المديرية، عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي، أشار فيه إلى أنّ المديرية استخرجت 27 شهادة قياس مستوى المهارة، و27 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

التفتيش على 125 منشأة

وفي مجال التفتيش العمالي، انتهت المديرية من التفتيش على 125 منشأة، فضلا عن حملتي تفتيش شامل، وتلقي 3 شكاوى عمالية أُحيلت للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية من التفتيش على 5 منشآت يعمل بها 312 عاملا.

وأوضح مدير المديرية، أنّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحيا واجتماعيا، انتهت المديرية من صرف منحتي مولود بمبلغ 4 آلاف جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من العمالة المسجلة بالمديرية 633 عاملا.

وتابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.