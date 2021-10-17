فرص عمل وزارة القوى العاملة.. 1668 وظيفة برواتب تصل لـ5 آلاف جنيه

تصدرت فرص عمل وزارة القوى العاملة، محركات البحث العالمي «جوجل»، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة، من خلال نشرة التوظيف التابعة لها، أن الوزارة تمكنت من توفير 1668 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل لـ5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجاري.

تفاصيل فرص عمل وزارة القوى العاملة

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها تفاصيل فرص عمل وزارة القوى العاملة، من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، وتتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، وتهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

رابط التقديم على فرص عمل وزارة القوى العاملة

وذكرت الوزارة أن التقديم على فرص عمل وزارة القوى العاملة، يتم بالدخول على الموقع الإلكتروني من خلال الضغط هنـــــــا، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، على أن ترشح الإدارة المختصة بذلك المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

فرص عمل وزارة القوى العاملة في محافظة القاهرة

وأعلنت الوزارة، أن فرص عمل وزارة القوى العاملة المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 33 مدرس ابتدائي وإعدادي وثانوي، 4 محاسب تجاري، مهندس تصميم، 3 مهندس ميكانيكي، 3 مهندس كهرباء، 45 إخصائي تمريض "أدوار، غسيل كلوي، رعاية، تعقيم عمليات"، 6 مساعد تمريض، 7 ممرض وممرضة.

كما تمثلت أيضًا في 3 مسئول مبيعات، 15 عامل إنتاج، 14 مندوب مبيعات، 5 كيميائي، 14 مراقب جودة، 8 فرد أمن، 11 عامل نظافة، 18 سائق رخصة ثانية، 12 سائق مبيعات، 27 عامل من ذوى الهمم لاستكمال نسبة 5 %.

وشملت الوظائف، 2 أمين مخزن، 30 عامل ماكينة، 6 عمال مخزن، 5 كاشير،8 عمال ممرات، 3 فني تجهيز أقمشة براتب 4000 جنيه، 5 مساعد، و4 عامل مكواة، 2 مكنجي، 5 نقاش، 15 استرجي وفنى صيانة ماكينات خياطة.

فرص عمل وزارة القوى العاملة في محافظة الشرقية

كما أتاحت عددا من الوظائف في المنوفية شملت 11 مندوب دعاية، 35 عامل إنتاج براتب 2700 جنيه، 30 عامل خياطة، 20 عامل مساعد، 30 عامل تعبئة، 20 عامل غسيل، 2 سائق درجة ثانية براتب 3000 جنيه، 3 عمال نظافة براتب 2500 جنيه، 3 عمال خدمات، و46 عامل لاستكمال نسبة 5 %.

فرص عمل وزارة القوى العاملة في محافظتي السويس ودمياط

وفي السويس ودمياط وفرت الوزارة فرص عمل تمثلت في 20 فرد أمن براتب 2860 جنيه، 30 فني إنتاج، بائع، عامل مخزن، و 10 عمال خدمات.

فرص عمل وزارة القوى العاملة في محافظة الإسكندرية

وفي الإسكندرية يوجد 2 مهندس جودة، 10 مشرف خدمة عملاء، 10 إخصائي تسويق، 3 مراقب جودة، 18 عامل إنتاج، 17 بائع، 5 مشرف أمن، 2 فني إنتاج بلاستيك، 4 شيف طبخ، 3 جزار بلدي، 7 عمال نظافة، و 10 عمال مخزن.

فرص عمل وزارة القوى العاملة في محافظة القليوبية

وفي القليوبية وفرت الوزارة فرص عمل شملت 5 مدير مبيعات، 20 مندوب مبيعات، 3 فني إلكترونيات، 20 مراقب جودة، 43 سائق، 50 عامل ماكينة، 160 عامل إنتاج، 15 مساعد فني، 8 أمين مخازن، 12 عامل مخزن، 10 عمال اوفر، 5 عمال كمر، 22 عمال خدمات، 5 فرد أمن، و 20 تباع و مندوب تسليم.

فرص عمل وزارة القوى العاملة في محافظة المنوفية

كما أتاحت عددًا من الوظائف في المنوفية شملت، 4 مهندس ميكانيكا باور، 40 إخصائي خدمات مالية، 20 مسئول تمويل، 7 ممثل قانوني، 5 إخصائي جودة، 11 عامل إنتاج، 3 عمال مخازن، 5 فران وعجان، 20 عامل تعبئة، مشغل عدة ثقيلة، 20 عامل حراسة.

فرص عمل وزارة القوى العاملة في محافظة الغربية

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت 40 وكيل تأمين أفراد وبنكي، 3 مدرس علوم ولغة إنجليزية، و 4 عمال إنتاج.

فرص عمل وزارة القوى العاملة في محافظة الدقهلية

وفي الدقهلية يوجد 47 فرصة عمل متاحة، منها 2 مهندس جودة، ومسئولة مبيعات، 35 عمال إنتاج، و 9 عمال خدمات.

فرص عمل وزارة القوى العاملة في محافظة أسيوط

ووفرت مديرية القوى العاملة بأسيوط فرص عمل شملت 10 أخصائية، 2 معلمة لغة إنجليزية، و 5 أخصائي ائتمان.

فرص عمل وزارة القوى العاملة في محافظة قنا

وفي محافظة قنا وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات منها 2 مندوب مبيعات، 3 مسئول ائتمان، محصل، مندوب دعاية، محضر طلبيات أدوية، فني تشغيل ماكينة نشر، 3 نجار باب وشباك.