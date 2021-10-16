وزير المالية: راعينا إعفاء الأدوية والمواد الفعالة من الضريبة المضافة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ الحكومة تسعى إلى تشجيع توطين صناعة الدواء عبر تهيئة المناخ الاستثماري المواتي لتشجيع ونمو مبادرات القطاع الخاص المصري والأجنبي في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات الدوائية، وتهيئة بنية أساسية داعمة وميسرة لانطلاق أعماله، حيث يتمّ حاليًا تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية والمدفوعات الإلكترونية بما يتواكب مع المعايير العالمية.

القيمة المضافة

وكشف وزير المالية، أنَّ قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى إعفاء الأدوية والمواد الفعَّالة والمواد سابقة الخلط والتجهيز من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن حل مشكلة خضوع «الخدمات المقدمة من هيئة الدواء لصناع الدواء»لضريبة القيمة المضافة لتخفيف الأعباء الضريبية على صناع الدواء ونحن على استعداد لمناقشة وإيجاد حلول لكل التحديات الضريبية والجمركية والمالية واللوجستية التى تواجه صناعة الدواء في مصر.

صناعة الدواء

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، في افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر «الأهرام للدواء» الذي يستمر لمدة يومين، وتنظمه المؤسسة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويناقش توطين صناعة الدواء في مصر، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة و الوقاية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعدد من المحافظين، وكبار مسؤولي الدولة، ورؤساء قطاعات الصحة والدواء وممثلي كبرى شركات الدواء والمستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية.

توطين صناعة الدواء

وقال معيط، إنَّ الحكومة والقطاع الخاص شريكان أصيلان فى تحقيق هدف توطين صناعة الدواء، ونحن نعتمد اعتمادًا لا حدود له على القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى الوصول بصناعة الدواء في مصر إلى أقصى الحدود الممكنة، ليس فقط لتدبير احتياجات السوق المحلى فقط ولكن أيضًا للتصدير.

وأكّد وزير المالية، استعداد الحكومة لدراسة أي توصيات أو مقترحات تصدر عن هذا المؤتمر المهم، والدخول في حوار جاد ومثمر مع الشركاء من القطاع الخاص المصري والأجنبي، من أجل توطين هذه الصناعة على أرض مصر؛ بما يجعلها قاطرة إضافية للاقتصاد الوطني ودرعًا واقية لأبناء الوطن عبر ما تتيحه من إمكانية الوصول لمكون الدواء في سياق المنظومة العلاجية والوقائية لكل مواطن، بما يحافظ على صحة الجميع وفقًا لأرقى المعايير الدولية.

وأكّد وزير المالية، أنَّ الدولة تسعي جاهدة لتعزيز الجهود الصحية، مشيداً بالتعاون من مختلف الوزارات والأجهزة والمؤسسات، مشيراً إلى أنَّ عدة كيانات جديدة في مجال الدواء مثل هيئة الشراء الموحد ومدينة الدواء، هدفها إنشاء كيانات قوية وقادرة على الانطلاق من من خلال هدف واستراتيجية وفكر للتخلص من البيوقراطية والانطلاق نحو المستقبل، كيانات تكون لها الاستقلالية والمرونة.