وزيرا التموين والزراعة يشاركان في الملتقى التسويقي للتمور بالخارجة

يشارك علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة في ختام فعاليات الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور بمدينة الخارجة، وكان في استقبال «المصيلحي» اللواء محمد الزملوط محافظة الوادي الجديد ومجموعة من الوزراء والمحافظين.

وبدأ وزير التموين، جولته التفقدية مع الوزراء والمحافظين وبدأت بتفقد حديقة 30 يونيو بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظي مرسى مطروح، وبورسعيد، والسويس، وكفر الشيخ، وأسوان.

91 عارضا يشاركون في الملتقي التسويقي الأول للتمور

وتمّ افتتاح واحة الحرير والصوب الزراعية بالخارجة بالتعاون مع قسم بحوث الحرير بمركز البحوث الزراعية، وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد.

وينظم الملتقى الأول للتمور، وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، والذي امتد خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، وبمشاركة 91 عارضًا من المحافظات المختلفة، ويعُقد الملتقي التسويقي الأول للتمور المصرية بمحافظة الوادي الجديد برعاية رئيس الجمهورية.

وزير الزراعة يصل إلى الوادي الجديد للمشاركة في مهرجان التمور

ووصل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى محافظة الوادي الجديد للمشاركة في مهرجان التمور الذي تنظمه المحافظة على مدار 3 أيام، ومن المقرر أنَّ يلقي كلمة حول جهود التنمية الزراعية في المحافظة، ويشارك في افتتاح واحة الحرير والصوب الزراعية التي انشاتها محافظة الوادي بالاشتراك مع قسم الحرير بمعهد وقاية النباتات بوزارة الزراعة.

يُشار إلى أنَّ محافظة الوادى الجديد بها أكثر من مليون فدان منزرعة بمحاصيل القمح والفول وبنحر السكر والفاكهة والخضروات كما تشتهر بزراعة اجود انواع النخيل.