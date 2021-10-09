وزير التموين: إضافة المواليد لكل الفئات يتطلب توافر اعتمادات مالية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا وفقا لقرار رقم 62 لعام 2021 والذي يتيح الخدمة فقط للأسر الأولى بالرعاية.

وقال وزير التموين إن السبب في عدم وجود إضافة للمواليد الجدد على البطاقات التموينية خلال الفترة الحالية لكل الفئات هو عدم توفير اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك على هامش تفقد الوزير لمخزن الشركة العامة لتجارة الجملة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأوضح المصيلحي، أن تسجيل المواليد ليس معناه إضافة المواليد، وأنه يؤدي في النهاية إلى تشكيل قاعدة بيانات دقيقة حول المستفيدين من منظومة الدعم.

وزير التموين: استمرار فتح عمليات الفصل الاجتماعي والانتقال من محافظة لأخرى

وأكد المصيلحي استمرار فتح عمليات الفصل الاجتماعي والانتقال من محافظة لأخرى في المكاتب التموينية أو من خلال بوابة مصر الرقمية، مؤكدا أن باب التظلمات مفتوح من خلال مديريات التموين لكل مواطن لديه مظلمة بشأن البطاقات التموينية.

تجدر الإشارة إلى أن قرار وزير التموين الذي حمل رقم 62 لسنة 2021، المنظم لقواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، نص على أن تستخرج بطاقات تموينية تمكن صاحبها من الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وفقا للفئات التالية:

1- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي

2- المستحقون لمعاش السادات

3- المستحقون لمعاش مبارك

4- المستحقون لمعاش تكافل وكرامة

5- الأرامل

6- المطلقات

7- المرأة المعيلة

8- أصحاب الأمراض المزمنة

9- القُصَّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت

10- العمالة المؤقتة

11- العاملون بالزراعة

12- البائعة الجائلون

13- عمال التراحيل

14- السائقون

15- عمال التراحيل

16- المهنيون

17- الحرافيون

18- المتعطلون ومن في حكمهم

19- الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بلا عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

20- أصحاب المعاشات في القطاع الخاص أو الحكومي بحد تأميني أقصى 1500 جنيه.

21- العاملون في الحكومة أو القطاع الخاص بحد تأميني أقصى 2400 جنيه.

22- ذوو الاحتياجات الخاصة.