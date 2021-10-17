تفاصيل انطلاق ملتقى التمور بالوادي الجديد بمشاركة عدد من الدول العربية

كشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تفاصيل انطلاق الملتقى التسويقي المصري للتمور برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إنَّ مصر تعتبر أكبر دولة منتجة للتمور، ولها باع طويل في زراعة النخيل، ولكن للأسف لم يكن يتم تسليط الضوء على هذا المنتج العظيم والقيمة المضافة للنخيل من خلال صناعات متعددة.

زيارة الرئيس السيسي للوادي الجديد

وأضاف «الزملوط»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، السبت، أنَّ الرئيس السيسي في 2016، زار الوادي الجديد في شرق وجنوب العوينات في منطقة توشكى، متابعا: «الرئيس السيسي زرع بأيده نخلة في الوادي الجديد إيذانا بإطلاق مشروع الـ 2.5 مليون نخلة، كما أجرى لقاء مع أبناء المحافظة في مطلع عام 2019».

نستهدف زراعة 5 ملايين نخلة بالوادي الجديد

وأشار إلى أن المحافظة بها 2.5 مليون نخلة، وتنتج 150 ألف تمور، فأمر الرئيس السيسي بمضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 5 ملايين بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصناعة وكل جهات الاستثمار، فتم عرض فكرة هذا الملتقى على رئيس الوزراء والرئيس السيسي، وصدق على رعايته هذا الملتقى، والذي يعد ملتقى التسويق الأول، لافتا أنه لم تكن مصر تنظم من قبل معارض أو ملتقيات خاصة بالتمور.

دول عربية تشارك في الملتقى

وأوضح أن عددا من المحافظات الرئيسية في إنتاج التمور تشارك في الملتقى مثل أسوان والجيزة ومطروح، إضافة لبعض المحافظات التي تنتج أنواعا من التمور، بجانب بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والسودان.

النخيل يساهم بـ 12 صناعة

ولفت أن فعاليات الملتقى بدأت أمس السبت، علما بأنه لا يقتصر على التمر فقط، ولكنه ملتقى يهتم بصناعة النخيل، حيث يخرج منها أكثر من 12 صناعة، بداية من التمر وهو الأساس، ثم السكر والمحلول والأسمدة والأعلاف والفحم والأخشاب بالتعاون مع الجانب الألماني، وسينطلق هذا المشروع بداية العام المقبل بعد انتهاء الدراسات.