«أبل» تطلق اليوم أجهزة «ماك بوك برو» الجديدة وتعلن عن أحدث خططها

تعلن شركة أبل Apple، اليوم الاثنين، عن طرح منتجات جديدة لعملائها، ومن المحتمل أن تشمل المنتجات الجديدة جهاز ماك بوك برو MacBook Pro المعاد تصميمه.

وتحظى أجهزة ماك الخاصة بشركة أبل Apple باهتمام ملحوظ في موسم التسوق في العطلات، خاصة أنه من المتوقع أن تعلن الشركة عن المزيد من الأجهزة.

مبيعات بـ26 مليار دولار من أجهزة ماك

وقال «تيم كوك» الرئيس التنفيذي لشركة أبل، إن أجهزة الكمبيوتر الحديثة التي تعمل بمعالج M1 القوي للشركة عززت نمو أجهزة Mac خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021، حيث بلغت قيمة مبيعاتها من أجهزة ماك 26 مليار دولار، بزيادة 33% تقريباً عن 19.59 مليار دولار باعتها في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة أبل عن أجهزة آيفون 13 الشهيرة، وآيباد، وساعة أبل، والتي أصدرتها لاحقاً، تاركة خط أبل من أجهزة Mac باعتبارها خط الإنتاج الرئيسي المتبقي الذي لم يتم تحديثه هذا الخريف.

فيما لم يحدث جهاز MacBook Pro الأكبر حجماً مقاس 16 بوصة، وهو أحدث كمبيوتر محمول من أبل، منذ عام 2019 ويستخدم حالياً معالجات Intel بدلاً من أحدث رقائق أبل.

أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة من طراز MacBook

وأعلنت «أبل» عن أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة من طراز MacBook سيعلن عنها اليوم الاثنين، فسيكون ذلك تتويجاً لانتقال لمدة عامين لتجديد تشكيلة Mac بالكامل.

وخلال عامي 2019 و2020 استبدلت أبل معالجات Intel داخل أجهزة Mac بمعالجاتها الخاصة، المسماة M1، والتي توفر عمراً أطول للبطارية، وتسمح لشركة أبل بدمج أجهزتها وبرامجها بشكل أكثر إحكاماً، حيث تعمل رقائق أبل أيضاً على تمكين ميزات جديدة مع استمرار توفير طاقة كافية لتشغيل التطبيقات المتطلبة.

وحتى الآن، أصدرت أبل 4 أجهزة Mac مختلفة باستخدام رقائقها الجديدة هي: MacBook Air وMac Mini وMacBook Pro مقاس 13 بوصة وiMac المعاد تصميمه مقاس 24 بوصة.

ويُشاع أن شركة «أبل» تستعد لإعادة تصميم جهاز «MacBook Pro» الخاص بها مع رقائقها الخاصة ومنافذها الجديدة، بما في ذلك مساحة لكابل HDMI لتوصيل الكمبيوتر المحمول بالشاشات وشاحن مغناطيسي، وفقاً لبلومبرغ.

كما يجري العمل أيضاً على جهاز iMac بشاشة أكبر وجهاز مكتبي Mac Mini بقوة أكبر، وفقاً للتقرير.

ومن المرجح أيضاً أن تقدم أبل يوم الاثنين موعداً لإصدار macOS Monterey، أحدث إصدار من برنامج Mac، والذي أعلن عنه في يونيو الماضي ولكن لم يصدر رسمياً بعد.