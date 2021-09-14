أعلنت شركة «أبل» أخيرًا عن موعد مؤتمر أبل للإعلان عن الأيفون الجديد 13، حيث ستطلق خلاله هاتفها الجديد بالإضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى للشركة.

موعد مؤتمر أبل للإعلان عن الأيفون الجديد 13

وأضافت الشركة أن موعد مؤتمر أبل للإعلان عن الأيفون الجديد 13، سيكون اليوم حيث إنه خلال الأونة الأخيرة زادت الأسئلة عن الهاتف الجديد الذي سيتم طرحة من قبل الشركة.

وأشارت شركة «أبل»، في بيان لها، أنها ستعقد مؤتمرا لها اليوم، عبر الإنترنت لطرح موعد مؤتمر أبل للإعلان عن الأيفون الجديد 13 وعدد من إصدارات السماعات اللاسلكية «إيربودز» الجديدة التي ستقوم بإطلاقها اليوم أيضا.

مميزات هاتف أيفون 13 الجديد

- إمكانية هواتفها بالاتصال مع الأقمار الصناعية.

- السماح لمالكي الهاتف بإرسال رسائل نصية والإبلاغ عن الأعطال في المناطق الخالية من تغطية شبكات الهواتف المحمولة.

- يأتي بألوان عديدة تشمل الأسود والأزرق والأرجواني والوردي والأبيض والأحمر.

- يحتوي على بطارية ذات سعة كبيرة وعمرها أطول بقوة 4000 مللي أمبير.

- قدرات تصويرية فائقة.

- يأتي مع شبكة الجيل الخامس.

- سيكون له 3 إصدارات، بقدرات تخزينية مختلفة «128، 256، 512 ميجا بايت».

- يأتي بمعالج من نوع «apple a14» سداسي النواة.

- يأتي بـ4 كاميرات خلفية فائقة الدقة مع كاميرا أمامية 16+12 ميجا بكسل.

- حجم الشاشة 6.3 إنش.

- سماعات ستريو ومدخل سماعات 3.5 مللي متر.

لعديد من السنوات ظلت أبل تطرح أيفون بألوان تقليدية إلى حد ما، وهي الأسود والأبيض والذهبي، لكن الشركة الأمريكية قررت إطلاق ألوانًا أكثر جرأة في الآونة الأخيرة.

ويتوقع الخبراء أن «أيفون 13«لن يختلف كثيرًا عن «أيفون 12»، غير الإمكانيات المضافة للهاتف الجيدد ولكن لن يكون التصميم مختلف بشكل كبير، رغم انتظار الكثيرين للعرض الجديد.