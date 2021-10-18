منافس يتراجع عن الترشح أمام محمود الخطيب بسبب 30 ألف جنيه

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تقدم أحد الأشخاص بأوراق الترشح لمنصب رئيس النادي الأهلي، خلال اليوم الثاني لفتح باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء، إلا أنَّه تراجع في الحال عن قراره في استمرار الترشح، وخوض السباق الانتخابي.

واستقبلت أوراق المترشحين بداية من السبت الماضي، ولمدة أسبوع، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويمتد العمل في اليوم الأخير «نهاية الأسبوع الجاري»، حتى السابعة مساءً.

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