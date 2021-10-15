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تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مواجهة بطل النيجر

كتب:

 علي سمير
11:23 م | الجمعة 15 أكتوبر 2021
مران الأهلى

مران الأهلى

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير في النيجر منذ لحظات، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب أمام فريق الحرس الوطني، في مستهل مشوار الفريق الأحمر في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

واشتمل المران على جانب بدني لمدة ربع ساعة، ثم خاض الفريق بعده تقسيمة قوية في نصف الملعب شهدت العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، فيما خاض حراس المرمى تدريبًا منفردًا قبل المشاركة في التقسيمة.

للتفاصيل من هنــــــــــــــــــــــا.

 

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