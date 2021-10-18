أول صور من موقع حريق منطقة «جبل علي» الصناعية في دبي

أعلن المكتب الإعلامى لحكومة دبي، على صفحته على موقع «تويتر»، اندلاع حريق في منطقة جبل علي الصناعية فى الإمارات.

وأشار إلى أن الحريق نشب في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية، فيما تتعامل فرق الدفاع المدني في دبي مع الحادث، منوها بأن الحادث تحت السيطرة، ولا توجد أي إصابات.

ونشر الحساب الرسمى للمكتب الإعلامى لحكومة دبي على موقع «تويتر»، صورا للحريق توضح جانبا من جهود فرق الدفاع المدني في التعامل مع الحادث.

ونوه المكتب الإعلامى لحكومة دبى بأن الحريق وقع فى منطقة بعيدة عن المصانع القائمة في المنطقة، وأن الدخان الكثيف المشاهد في المنطقة ناجم عن احتراق المواد الزيتية.