تفاصيل 14 إعلانا للعمل في الإمارات والسعودية: شيف ومحاسبين وعمال رخام

طرح موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف الشاغرة عددا من الفرص للعمل خارج مصر في السعودية والإمارات، شرط توافر مجموعة من الخبرات والمؤهلات للحصول على الوظيفة، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

وظيفة محاسب في السعودية

اسم الشركة: شركة الديري للتوظيف بالخارج.

مقر التقديم في مصر: المنيل - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مدير خط انتاج إجبان في السعودية

اسم الشركة: المنار لالحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم اللعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 32- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

مميزات الوظيفة: توفير سكن (بدل مادي)، تأمينات صحية، وتأمينات اجتماعية.

وظيفة شيف بيتزا في السعودية

اسم الشركة: شركة البكري لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 30 .

سنين الخبرة: 3-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 ريال سعودي.

وظيفة مساعد مكانيكي سيارات في السعودية

اسم الشركة: مؤسسة ضمان لصيانة السيارات.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000- 4000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس مدني انشاءات في السعودية

اسم الشركة: المنار لالحاق العمالة بالخارج .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 5-‎12 سنة خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27- 46 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة سائق ومندوب مبيعات خارجية في السعودية

اسم الشركة: دايره سيليوشن .

مقر التقديم للعمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6 .

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 ريال سعودي.

الحوافز الإضافية: 1000 ريال سعودي.

وظيفة مشرف معماري في السعودية

اسم الشركة: المنار لالحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 6 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس زراعي في السعودية

اسم الشركة: شركة أعمال الأندلس المحدودة.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 27- 32 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 ريال سعودي.

وظيفة مبلط سيراميك ورخام في السعودية

اسم الشركة: المنار لالحاق العمالة بالخارج .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 3 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 ريال سعودي.

الحوافز الاضافية: 1000- 2000 ريال سعودي.

وظيفة مصمم جرافيك في السعودية

اسم الشركة: المنار لالحاق العمالة بالخارج .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة صيانة هواتف محمولة في السعودية

اسم الشركة: مؤسسة ضمان لصيانة السيارات.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 19- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية في السعودية

اسم الشركة: المنار لالحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 50 .

سنين الخبرة: سنتان-‎7 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة رئيس حسابات في السعودية

اسم الشركة: شركة الديرى للتوظيف بالخارج .

مقر التقديم للعمل: المنيل - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 35- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال ( كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة «مقدمين طعام» بالإمارات

اسم الشركة: المراكز العربية لخدمات التوظيف.

مقر التقديم للعمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 300 .

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.