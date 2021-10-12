الإمارات والكونغو الديمقراطية تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، وكذلك مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية، وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

شراكة نموذجية بين دولة الإمارات وكونغو

واستعرض الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فرص تعزيز التعاون الإماراتي الأفريقي من خلال الشراكة النموذجية بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي، وسبل اكتشاف الفرص التي يمكن من خلالها تحقيق المزيد من التقارب بين الإمارات والقارة الأفريقية بكل ما تحفل به من تراث إنساني غني وإرث ثقافي متنوع وموارد طبيعية ثرية، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد رئيس الكونغو الديمقراطية رغبته في أن يشهد التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة مزيدا من تبادل الخبرات والزيارات بما يعود بالنفع على الشعبين ويخدم مصالحهما.

تاريخ العلاقات بين الكونغو الديمقراطية والإمارات

وكانت دولة الإمارات أعلنت عن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية على مستوى السفراء، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2017.

جاء ذلك في بيان وقّعه في أبوظبي من جانب دولة الإمارات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية ليونارد شي أوكيتوندو، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتكامل الإقليمي، حسبما نقلت وقتها جريدة البيان الإماراتية.

وأشار البيان المشترك إلى رغبة حكومتي البلدين في تعزيز التفاهم المشترك، وتقوية علاقات الصداقة والتعاون بين شعبيهما، على أساس مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية، خاصة المتعلقة باحترام وتعزيز السلام والأمن الدوليين، والمساواة بين الشعوب والسيادة الوطنية والاستقلال، ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأقر البيان إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين، وفقًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل 1961، اعتبارًا من تاريخ توقيع هذا البيان المشترك.