شروط وخطوات الاشتراك بمسابقة مشروع القراءة الوطني بجوائز 20 مليون جنيه

بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، انطلق المشروع الوطني للقراءة على مستوى جمهورية مصر العربية في عامه الأول فى مارس 2020؛ إذ تتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا منخلال إثراء البيئة الثقافية.

كما يؤسس المشروع إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة، وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.

جوائز مسابقة مشروع القراءة الوطني

ورُصد مبلغ خمسين مليون جنيه مصري سنويًّا للمشروع، منها 20 مليونا للجوائز والمكافآت المالية لمجموع الفائزين، و5 ملايين جنيه لكل منافسة؛ بالإضافة إلى رحلات للأوائل إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا، و30 مليون جنيه للخدمات اللوجيستية، وفق خطة عشرية تبلغ قيمة دعمها نصف مليار جنيه.

زمن المنافسة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

- تكون القراءة طوال العام.

- تنطلق المنافسة في سبتمبر من كل عام.

- تنتهي جميع مراحل المسابقة في شهر أغسطس من العام الذي يليه.

تفاصيل منافسة الطالب المثقف

مسابقة الطالب المثقف تأتي ضمن منافسة في القراءة لطلبة المدارس، والمعاهد ويختص بالتنافس بين جميع الطلبة من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين، ويتم الاشتراك بها من خلال المدرسة أو المعهد فقط.

ويقوم الطالب بقراءة 30 كتابًا باللغة العربية، وتلخيصها في مُدَوَّنَتيْ الإنجاز، وطباعة مدونتي الإنجاز من الموقع الإلكتروني وبدء التلخيص استعدادًا للتصفيات الأولى.

معايير الكتاب المقروء في مسابقة الطالب المثقف

- عدد الكتب: 30 كتابًا باللغة العربية.

- عدد الصفحات: لا تقل عن 15 – 85 صفحة وفق الصف الدراسي.

- المحتوى: يمكن القراءة في أي من مجالات المعرفة.

- التنوع: لا تقل المجالات المعرفية للكتب المقروءة عن 2- 5 مجالات وفق الصف الدراسي.

تفاصيل مسابقة الطالب الماسي

يملأ الطالب بنفسه استمارة التسجيل في الموقع الإلكتروني، وتشمل المنافسة قراءة 30 كتابًا باللغة العربية، وتلخيصها في الموقع الإلكتروني.

معايير الكتاب المقروء في مسابقة الطالب الماسي

- عدد الكتب: 30 كتابًا باللغة العربية.

- المحتوى: جميع مجالات المعرفة الملائمة لمستوى الطالب الجامعي.

- التنوع: لا تقل المجالات المعرفية للكتب المقروءة عن 5 مجالات.

تفاصيل منافسة المعلم المثقف

منافسة في القراءة للمعلمين، ويختص بالتنافس بين جميع معلمي الطلبة من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين، يملأ المعلم بنفسه استمارة التسجيل في الموقع الإلكتروني.

معايير الكتاب المقروء في منافسة المعلم المثقف

عدد الكتب: 30 كتابًا باللغة العربية.

المحتوى: جميع مجالات المعرفة الملائمة لمستوى المعلمين.

التنوع: لا تقل المجالات المعرفية للكتب المقروءة عن 5 مجالات.

تفاصيل مسابقة المؤسسة التنويرية

مناقسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية، ويختص بالتنافس بين المؤسسات التربوية والثقافية والمجتمعية والإعلامية للحصول على المراكز الأولى الأكثر دعما لأهداف المشروع الوطني للقراءة بأبعاده الأربعة وفق آليات ومعايير محددة؛ إذتم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين.

شروط المنافسة في مسابقة المؤسسة التنويرية

- أن تكون الخدمة المقدمة جزءا من برنامج تتبناه المؤسسة بصورة دائمة.

- وضع خطة شاملة تتضمن الأهداف والإجراءات والقائمين على التنفيذ والتقييم والتوقيت.

- أن يغطي البرنامج قطاعًا واسعا من المؤسسات والفئات والأفراد.

- أن تكون جميع الخدمات موثقة وفق الأصول، والاحتفاظ بتقارير دورية للخدمات المقدمة.

- أن تكون الخطة والخدمات المقدمة خاصة بالمنافسة ولم تتم المشاركة بها في مسابقات أخرى، وكذلك ليست جزءًا أصيلامن المهام الوظيفية للمؤسسة المشاركة.

- أن تكون البرامج والمخرجات الخاصة بالمشاركة حديثة، وفي حالة امتداد البرنامج تراعى حداثة الإجراءات والمخرجات التي تمت في العام الأخير.