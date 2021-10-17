«شوقي» عن المشروع الوطني للقراءة وجائزة المليون جنيه: نخلق جيلا مثقفا

أشاد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمشروع الوطني للقراءة في كلمته بحفل ختام السنة الأولى، معتبرا ذلك خطوة مهمة لخلق أجيال واعية مثقفة ولديها مخزون كاف من الوعي.

وتابع الدكتور طارق شوقي، في حفل ختام السنة الأولى للمشروع الوطني للقراءة، والذي يتم بالتعاون مع دولة الإمارات، أنّ أهمية القراءة تكمن في قدرة الطلاب على التعبير بشكل أكبر في دراسته من خلال تكوين حصيلة كافية من الكلمات في مجالات متنوعة.

مليون جنيه لتحفيز الطلاب وتشجعيهم من أجل خلق أجيال واعية

وبسؤاله عن الفائزين، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّ القيمة المادية للفائزين تتمثل في مبلغ مالي كبير تبلغ قيمته مليون جنيه، لتحفيز الطلاب وتشجعيهم من أجل خلق أجيال واعية.

وانطلقت اليوم فعاليات ختام المرحلة الأولى وإعلان الفائزين بالمشروع الوطني للقراءة في عامه الأول، بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، وتتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة وجعلها أولوية لدى فئات المجتمع، وإلى جانب إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة، وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.

وتشمل منافسات المشروع الوطني للقراءة منافسة «الطالب المثقف» في القراءة لطلبة المدارس والمعاهد من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي، ومنافسة «القارئ الماسي» بين طلاب الجامعات، ومنافسة «المعلم المثقف»، و«المؤسسة التنويرية» وأصحاب المراكز الأولى والثانية سيحصلون على جائزة قدرها مليون جنيه ونصف مليون جنيه، وتتدرج الجوائز بعد ذلك من ربع مليون إلى 100 ألف جنيه حتى تصل إلى 50 ألف جنيه، إضافة إلى زيارة لأكبر المكتبات في العالم.