إزالة 58 تعديا على أملاك الدولة بمساحة 5618 مترا في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات التي بدأت في 11 من شهر أكتوبر الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والاراضي الزراعية والبناء المخالف.

محافظ بني سويف يناقش تقرير أملاك الدولة بشأن حملات الإزالة

وناقش محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، التقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى إزالة 58 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة وولاية الري وحماية النيل بمساحة 5618 متر، ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثانية في 11 أكتوبر الجاري وحتى اليوم، إلى 278 حالة، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

أملاك بني سويف: حملات الإزالة تتم على 3 مراحل

وأكد مدير عام الأملاك ببني سويف أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: «سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر»، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضي حتى 3 أكتوبر الجاري، تلتها المرحلة الثانية والتي بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى 29 أكتوبر الجاري، فيما تنطلق المرحلة الثالثة من 6 إلى 26 نوفمير2021، وذلك في ظل متابعة يومية من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام.