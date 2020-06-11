استرداد 6 آلاف متر مربع بالإسكندرية و18 فدانا في حملات الإزالة بقنا

شنت الأجهزة التنفيذية فى العديد من المحافظات حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، أمس، بالتنسيق مع مديريات الأمن والزراعة، لاسترداد حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم وإحالة المخالفين إلى النيابات العسكرية.

فى البحيرة، أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز «الدلنجات، رشيد، حوش عيسى، شبراخيت»، عن إزالة 17 حالة تعدٍ على مساحة 2.962 م2 منها إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 2318 متراً بقرية كوم زمران بالدلنجات.

واستردت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية 6551 متراً مربعاً من أملاك الدولة بعد تنفيذ 27 قراراً من هيئة الملاحة البحرية ﻹزالة مبانٍ وإشغالات مقامة فى منطقة المدابغ بنطاق حى غرب، وتم تسليم الأرض بعد تنفيذ الإزالة إلى هيئة الملاحة البحرية.

وفى قنا، نفذت الوحدات المحلية بالمحافظة حملات بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات ومديرية الأمن، أسفرت عن إزالة 101 حالة تعدٍ على مساحة 18 فداناً و12 قيراطاً و7 أسهم، بالإضافة لـ81 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية فى مراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى ودشنا وقنا وقفط على مساحة 5 أفدنة و11 قيراطاً، و4 مخالفات بناء عشوائى فى مركزى نجع حمادى وقفط على مساحة 178 متراً مربعاً.

هدم عقار مخالف على مساحة 200 متر فى بورسعيد

وفى بورسعيد، شن حى الضواحى حملة إزالة للتعديات على أراضى وأملاك الدولة أسفرت عن إزالة بناء مخالف على مساحة 200 متر مربع.