حملات الإزالة: استرداد 279 فدانا أراضي وأملاك دولة بسوهاج وقنا

واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف المحافظات أمس، ضمن الموجة الـ16 لحملة «حق الشعب»، حيث أسفرت عن استرداد ما يقرب من 279 فداناً من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظتى سوهاج وقنا.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً بتنفيذ الأجهزة الأمنية حملات مكبرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتصدى لكافة مخالفات البناء، أسفرت عن تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات، تضمنت 14 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية، و6 حالات تعديات على الأملاك العامة، بمساحة إجمالية 106 أفدنة و8 قراريط.

وأكد محافظ قنا، اللواء أشرف الداودى، أن الوحدات المحلية تمكنت من إزالة 191 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مدار اليومين الماضيين، تضمنت إزالة 45 حالة تعد بالبناء على أراضى الدولة، بمساحة إجمالية 4 آلاف و469 متراً مربعاً، وإزالة 61 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة حوالى 170 فداناً، وإزالة 61 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية بمساحة تقارب 3 أفدنة.

وفى جنوب سيناء، أعلن المحافظ اللواء خالد فودة، أن إجمالى الحالات التى تقدمت للتصالح فى مخالفات البناء بلغ 502 حالة بمختلف مدن المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالى الملفات المستوفاة يبلغ 65 حالة، كما أن عدد الحالات التى قام أصحابها بسداد الرسوم المقررة بلغ 11 حالة فقط.

وأكد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، إزالة 44 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بمساحة 1817 متراً مربعاً، فيما أعلنت محافظة كفر الشيخ عن تنفيذ 56 قرار إزالة تعديات على مساحة فدانين من الأراضى الزراعية بمركز دسوق.