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محمود مسلم

مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر قصف جوى إثيوبي على إقليم تيجراي

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سحر المكاوى
05:05 م | الإثنين 18 أكتوبر 2021
إثيوبيون نازحون من الصراع فى تيجراى

إثيوبيون نازحون من الصراع فى تيجراى

تعرضت مدينة مقلي عاصمة إقليم تيجراي الواقعة في شمال إثيوبيا اليوم الاثنين لضربات جوية بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وقال تلفزيون تيجراي الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، إن الغارات الجوية أصابت العديد من المدنيين، كما أكد عامل إغاثة ودبلوماسي لرويترز على وجود ضربات جوية في مقلي.

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ولم ترد بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الفور على طلبات للتعليق وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

وقال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الغارات التي نفذها سلاح الجو أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وتداولوا مجموعة من الصور لمخلفات الغارات والدمار الذي تسببت به.

 

 

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