مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر قصف جوى إثيوبي على إقليم تيجراي

تعرضت مدينة مقلي عاصمة إقليم تيجراي الواقعة في شمال إثيوبيا اليوم الاثنين لضربات جوية بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وقال تلفزيون تيجراي الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، إن الغارات الجوية أصابت العديد من المدنيين، كما أكد عامل إغاثة ودبلوماسي لرويترز على وجود ضربات جوية في مقلي.

إثيوبيا تقصف عاصمة تيجراى جويا

ولم ترد بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الفور على طلبات للتعليق وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

وقال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الغارات التي نفذها سلاح الجو أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وتداولوا مجموعة من الصور لمخلفات الغارات والدمار الذي تسببت به.