مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر قصف جوى إثيوبي على إقليم تيجراي
كتب:
سحر المكاوى
05:05 م | الإثنين 18 أكتوبر 2021
إثيوبيون نازحون من الصراع فى تيجراى
تعرضت مدينة مقلي عاصمة إقليم تيجراي الواقعة في شمال إثيوبيا اليوم الاثنين لضربات جوية بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.
وقال تلفزيون تيجراي الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، إن الغارات الجوية أصابت العديد من المدنيين، كما أكد عامل إغاثة ودبلوماسي لرويترز على وجود ضربات جوية في مقلي.
إثيوبيا تقصف عاصمة تيجراى جويا
ولم ترد بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الفور على طلبات للتعليق وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".
Breaking#Ethiopian Air Force airstrike around Messobo on the outskirts of #Tigray's capital,Mekelle has killed 3 civilians and wounded many mor.The intl community must take a concrete action now.#TigrayGenocide#NoFlyZoneInTigray @JoeBiden @USAmbUN @CNN @BBCWorld @SecBlinken pic.twitter.com/KaEb0dqhMZ— Goitom Tsehaye (@goitom_tsehaye) October 18, 2021
وقال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الغارات التي نفذها سلاح الجو أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وتداولوا مجموعة من الصور لمخلفات الغارات والدمار الذي تسببت به.