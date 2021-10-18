انقطاع الكهرباء عن مركز ناصر ببني سويف بسبب عطل مفاجئ بمحطة المحولات 

تسبب عُطل مفاجئ بمحطة محولات كهرباء ناصر، جهد 66/ 11 القادم عن طريق دمو، في انقطاع الكهرباء عن مركز ناصر شمال بني سويف، اليوم.

محافظ بني سويف يتابع مع مسؤولي الكهرباء أعمال إصلاح العطل

من جانبه، أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعته لأعمال إصلاح العُطل بمحطة محولات كهرباء ناصر، حيث يتواجد بالموقع حاليا رئيس منطقة مصر الوسطى لنقل الكهرباء المهندس سيد عبد الحفيظ، ورئيس المدينة، على يوسف، والمهندس فكري حسن رئيس، هندسة كهرباء ناصر، وطاقم فني من شركة الكهرباء.

محافظ بني سويف يوجه بسرعة إصلاح العطل

وأكد مسؤولو الكهرباء ببني سويف خلال اتصال المحافظ بهم، أنه جار إصلاح العطل المفاجئ، الذي ترتب عليه خروج 3 مغذيات رئيسية عن المركز، وجرى حاليا إعادة مغذي واحد منها للخدمة «مغذي أشمنت ودنديل»، فيما يجري حاليا إعادة باقي المغذيات للخدمة بعد الانتهاء من إصلاح العطل.

وشدد محافظ بني سويف، على رفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير بدائل الطوارئ لتوليد الكهرباء للمنشآت الخدمية الحيوية، خاصة المستشفيات والمنشآت الشرطية وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية الذي يتواجد بالموقع بالتنسيق الدائم مع رؤساء القطاعات الخدمية للاستعداد الدائم لتقديم الخدمات الحيوية بالشكل المناسب وتنفيذ الحلول البديلة، حتى يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة لطبيعتها.

كما شدد المحافظ، على استمرار عمل غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة الموقف والتعامل مع أية تداعيات جديدة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وذلك من خلال التواصل المباشر بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة والغرف الفرعية بالوحدة المحلية والكهرباء والصحة وباقي القطاعات الحيوية.

يشار إلى حدوث نفس العطل بنفس محطة المحولات مطلع الشهر الماضي قبل أن يتمكن المختصون من إعادة إصلاحه خلال 5 ساعات.