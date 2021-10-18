فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بني سويف للصيانة

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، فصل التيار عن بعض الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف، غدا الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء أعمال الصيانة.

أماكن ومناطق فصل التيار الكهربائي بمدينة بني سويف

وأعلن قطاع كهرباء بني سويف عن قطع التيار عن مناطق شارع الروضة، والشارع الجديد، وإريال الإذاعة، وتقسيم الدوقلي خلف الإستاد، وذلك غدا الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء أعمال صيانة بالمغذي الذي يخدم تلك المناطق .

وتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، وناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

ضعف مياه الشرب بمدينة ناصر

وفي سياق آخر، تفقد علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، محطة مياه شرب ناصر والشناوية، للوقوف على أعمال المحطات ومعرفة أسباب انقطاع المياه ببعض المناطق ووضع الحلول والمقترحات لحل المشاكل التي تواجه محطات المياه، كما تابع عملية إنشاء وتطوير محطة مياه الشرب بقرية أشمنت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكشف رئيس مدينة ناصر عن أسباب ضعف المياه بالمركز والتي ترجع إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة مياه الشرب بكفر الجزيرة لتغطية كافة قرى المركز.