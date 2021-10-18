«ليس اليوم».. الإفتاء توضح الموعد الصحيح لذكرى المولد النبوي الشريف

انتشرت رسائل التهنئة اليوم الإثنين، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، وهو ما صححته دار الإفتاء مؤكدة أن غدا الثلاثاء الموافق 12 ربيع الأول 1443 و19 أكتوبر الجاري هو ذكرى المولد النبوي الشريف، وليس اليوم الموافق 18 أكتوبر، موضحة أن رؤية دار الإفتاء تختلف عن الموعد الذي تم إعلانه فلكيًا.

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، تنويها قالت فيه: «تصحيح لما هو موجود في التعليقات على الصفحة فإن المولد النبوي الشريف غدًا الثلاثاء وليس اليوم».

وكانت دار الإفتاء المصرية، استطلعت هلال شهر ربيع الأول 1443 بعد غروب شمس الأربعاء قبل الماضي، الذي كان يوافق 29 من شهر صفر، وأعلنت أن غرة شهر ربيع الأول هو الجمعة 8 أكتوبر، مؤكدة أنه تم استطلاع الهلال بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وليس الخميس 7 أكتوبر بحسب الحسابات الفلكية.

الإفتاء توضح موعد المولد النبوي الشريف 2021

قالت دار الإفتاء في بيان استطلاعها للشهر: «إنه وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صَفَرَ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر أكتوبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا».

موعد المولد النبوي الشريف

وأكدت دار الإفتاء مجددًا، على أن موعد المولد النبوي الشريف سيوافق هذا العام الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 19 أكتوبر، وليس اليوم الإثنين بحسب الحسابات الفلكية التي قالت إن غرة ربيع الأول ستكون الخميس، لكن في كل الأحوال فهناك احتمال كبير بصدور قرار حكومي بترحيل موعد إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.