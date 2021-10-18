10 معلومات عن كولن باول وزير الخارجية الأمريكي بعد وفاته بسبب كورونا

عقب تداول خبر وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، زادت عمليات البحث على محرك «جوجل»، وذلك للحصول على معلومات عن المسؤول الأمريكي الذي توفي عن عمر ناهز 84 عاما.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز تلك المعلومات

- كولن باول هو سياسي أمريكي وجنرال متقاعد بأربعة نجوم في جيش الولايات المتحدة.

- باول في هارلم وهو ابن مهاجرين جامايكيين من أصل أفريقي.

- عمل باول مستشارًا للأمن القومي خلال مسيرته العسكرية بين عامي 1987 و1989.

- شغل كولن باول منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال حرب الخليج الثانية.

- يعد «باول» وزير الخارجية الأمريكي الخامس والستين في عهد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش من عام 2001 إلى عام 2005.

- يذكر أنّ كولن باول أول أمريكي أفريقي يشغل هذا المنصب.

- تخرج وزير الخارجية الأسبق من كلية مدينة نيويورك، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الجيولوجيا.

- أشرف خلال الفترة من 1 أكتوبر 1989 إلى 30 سبتمبر 1993 على 28 أزمة عسكرية.

- رشحه الرئيس بوش في 16 ديسمبر 2000 ليكون وزير الخارجية.

- «باول» متزوج من ألما فيفيان جونسون، أنجب كولين ابنا هو مايكل وابنتان هما ليندا وآن وله من الأحفاد جيفري وبريان.

وكان لكولن باول دور بارز خلال غزو العراق عام 2003، وقبيل بدء الحرب عقدت الحكومتان الأمريكية والبريطانية العزم على إسقاط نظام صدام حسين وتغير النظام في إحدى أغنى دول العالم بالنفط.

وقامت حينها الدولتان بحشد كل جهودهما ولكنهما كانتا تحاولا الحصول على الشرعية للحرب من منظمة الأمم المتحدة والأسرة الدولية وبالتالي الحصول على مساعدة الدول الأخرى في الحرب، وكان «باول» قد وصف في تصريح سابق خلال مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية الأمريكية، بأن دفاعه عن تقرير بلاده حول عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة أمام الأمم المتحدة بأنه «وصمة عار في مسيرته السياسية».