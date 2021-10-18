رئيس «إسكان النواب»: قاربنا على الانتهاء من قانون «المطورين العقاريين»

كشف النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، عن قرب انتهاء اللجنة من مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري المطورين العقاريين، الذي تقدم به خلال دور الانعقاد الأول.

مشروع القانون

وأشار رئيس لجنه الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى انتهاء اللجنة من القراءة الأخيرة لمشروع القانون، وتلقي ردود من وزارات الإسكان، والمالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى بشأن مشروع القانون.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة حريصة على أن يخرج التشريع بتوافق تام من مختلف الوزارات المعنية بالأمر، ليحقق الهدف الذي جاءت من أجله على أرض الواقع.

المطورين العقاريين

وينص مشروع قانون «المطورين العقاريين»، على عدم جواز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التطوير العقاري، إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ينص مشروع القانون على أن يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا، ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينًا للصندوق.