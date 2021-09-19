كل ما تريد معرفته للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري من الاسكان

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% وبأقساط تسدد على فترات تصل إلى 30 عاما، وفي يوليو الماضي، أعلن البنك المركزي عن بدء التطبيق في البنوك والشركات، فضلا عن إعلان صندوق الاسكان الاجتماعي عن طرح كراسات شروط «سكن لكل المصريين2»، وطرح وحدات جاهزة للتسليم، سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن»، للقراء والمتابعين على مدار الساعة، في كل ما يخص الأمور الحياتية، نرصد في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مشاركة صندوق الاسكان في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وبأقساط تسدد على 30 عاما، في السطور التالية..

الشقق المطروحة لمحدودي الدخل

بحسب بيان رسمي لصندوق الاسكان، فإنه تم طرح عدد من الوحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، في محافظات «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط».

والوحدات جاهزة للتسليم الفوري وهي مكونة من «وحدة مكونة من غرفتين وصالة أو وحدة مكونة من 3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه.

الشقق المطروحة لمتوسطي الدخل

وجاءت الوحدات المطروحة من صندوق الاسكان لمتوسطي الدخل في مدن « بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة (البداري)، وبورفؤاد»

والوحدات كاملة التشطيب «مكونة من 3 غرف وصالة» وسيتم تسليمها خلال 36 شهرا.

وتتباين مساحات الوحدات السكنية بين 100 و120م، بينما يتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه.

طرق سداد سعر الشقق المطروحة من صندوق الاسكان

وبحسب بيان صندوق الاسكان يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022، تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً.

خطوات الحصول على شقق صندوق الاسكان

يمكن الجصول على إحدي الوحدات المطروحة، من خلال شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ثم التقديم سيكون من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق الاسكان، أو الدخول من هنــا.

المستندات المطلوبة للتقديم للشقق التابعة لوزارة الإسكان

وحتى تتمكن من التقديم لوحدات الاسكان، يجب توفير المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة في حالة الزواج.

- قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء.

- مستندات إثبات الدخل (صافي الدخل الشهري).

- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

- في حال كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقدم إقرار يفيد بذلك.

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي كهرباء أو غاز أو مياه.

- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية سواء كان الاتى:

- عمل إضافي.

الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي.

- معاش استثنائي أو خلافه.

امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًّا.

شروط الانضمام لمبادرة التمويل العقاري لمحدوى الدخل

وحتى تتمكن من الحصول على وحدة ضمن مبادرة التمويل العقاري، يجب أن تكون الآتي:

مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

يكون المتقدم من أبناء المحافظة- الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها.