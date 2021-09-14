«الإسكان»: مجلس النواب انتهى من مناقشة قانون اتحاد المطورين العقاريين

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، إن الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بالقطاع العقاري وتنفق أموالا كثيرة بغرض الاستثمار بهذا القطاع، موضحا أن هذا ما يظهر في عدد المدن التي أنشـأتها الدولة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مجهودات الشركات الخاصة في تنمية هذا القطاع، كونه واحدا من أكبر القطاعات التي تؤثر على الدخل القومي المصري، معلنا كذلك أن مجلس النواب انتهى مؤخرا من مناقشة قانون اتحاد المطورين العقاريين، وينتظر نزوله بالجلسة العامة للدورة البرلمانية الجديدة، كاشفا أن هذا القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المطورين العقارين كما يساعد على تنصيفهم

نائب وزير الإسكان: الدولة تعمل على ضبط منظومة التطوير العقاري

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية، مساء الاثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمار بهذا القطاع، بالإضافة إلى ضبط منظومة التطوير العقاري بكل أطرافها سواء أصحاب الأراضي أو المطورين العقاريين أو المشترين.

وأوضح نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، أن ما يقصده من ضبط منظومة التطوير العقاري، يتمثل في متابعة ومراجعة كل المشروعات العقارية التي ستقام في الفترة المقبلة، بحيث يكون هناك نوع من المراجعة على المبيعات التي تحققها تلك المشاريع، بالإضافة إلى متابعة عمليات التنفيذ.

وأشار إلى أن قانون اتحاد المطورين نوقش مؤخرا في مجلس النواب، ينتظر نزوله بالجلسة العامة للدورة البرلمانية الجديدة، موضحا أن هذا القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المطورين العقارين كما يساعد على تنصيفهم.

وتابع: «التصنيف ده هيساعدنا كدولة، لأننا هنعتمد عليه بعد كدا لما نتيح أراضي، وهيحدد وقتها التصنيف مين المطور اللي يقدر يدخل على الأرض دي».

«عباس»: تصنيف المطورين سيتم بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون

وأردف «عباس»، أن تصنيف المطورين سيتم بعد إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على غرار ما حدث على مستوى تصنيف المقاولين باتحاد التشييد والبناء، والذي اعتمد في تصنيفه على حجم كل شركة وسابقة أعمالهم ورأس مال الشركة وعدد الموظفين بها.

ونبه أنه بعد إصدار هذا القانون لن يكون متاحا لأي شركة أو شخص العمل بالسوق العقارية إلا أنه كان ضمن أعضاء اتحاد المطورين العقاريين.