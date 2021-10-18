سعر السكر اليوم في الأسواق ومنافذ التموين

شهدت أسعار السكر خلال الساعات القليلة الماضية، ارتفاعًا قدره 500 جنيه في الطن، مقارنة بأسعار أمس، وذلك بعد استقرار دام لعدة أيام منذ الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع الكثيرون البحث عن سعر السكر اليوم في الأسواق.

سعر السكر اليوم في الأسواق

ويرواح سعر كيلو السكر في الأسواق والعديد من المحال التجارية المختلفة، وفق نوعه بين 10 و15 جنيها.

سعر السكر في التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخليه قائمة أسعار السلع التموينية، التي يجرى صرفها خلال شهر أكتوبر الجاري، إذ تشكل قائمة أسعار السلع التموينية لعام 2021 شهر أكتوبر الجاري، ومنها السكر كما يلي:

يصل سعر السكر المعبأ 1 كجم لـ8.50 جنيه.

وتحدد قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2021، الأسعار التي يشترى بها المواطنون السلع على البطاقات التموينية.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلى صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنة تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنة تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 17 جنيها.

17. زيت خليط 1 كجم 21 جنيها.

18. مكرونة 1 كجم 8 جنيهات.

19. مكرونة 500 جم 4 جنيهات.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7 جنيهات.

21. علبة كبريت 1 جنيه.

22. كيس ملح 1 جنيه.

23. بار حلاوة طحينية 2 جنيه.

24. ظرف طحينة بيضاء 2 جنيه.

25. كيس سائل غسيل أواني 2 جنيه.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.