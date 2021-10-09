نصائح لمرضى السكر.. لو هتاكل حلاوة المولد 2021

أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف الذي يوافق 19 أكتوبر الجاري، وتعتبر حلاوة المولد واحدة من أهم طقوس الاحتفال بهذه المناسبة العطرة كل عام، لكنها قد تصبح خطرا يهدد حياة مرضى السكري، لما تحتويه من كميات كبيرة من السعرات الحرارة والسكريات.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، تستعرض أهم النصائح لمرضى السكري عند تناول حلاوة المولد، وفق الدكتورة إيمان كامل استشاري التغذية العلاجية وعلاج السكري.

نصائح لمرضى السكري عند تناول حلاوة المولد

وبحسب الدكتورة إيمان كامل، فيجب على مريض السكري اتباع التالي:

لا ينصح مريض السكري بالحرمان من تناول حلاوة المولد لكن يجب تنظيم وتوزيع تناولها على مدار اليوم، حتى يمكن الاستمتاع بها بدون أي مشاكل صحية، لكن هناك بعض الأنواع يجب منعها تماما مثل:

- يمنع نهائيًا تناول الملبن بكافة أنواعه، لأنه يحتوي على كميات كبيرة من السكر.

- ممنوع تناول حلوى المولد التي تحتوي على ألوان صناعية أو كميات كبيرة من السكر.

- يسمح لمريض السكر بتناول قطعة واحدة أو اثنتين كحد أقصى من حلوى المولد على مدار اليوم.

- يفضل تقسيم تلك القطع على مدار اليوم، بحيث يمكن تناولها كوجبة «سناك» أو بعد الوجبات الرئيسية مع العائلة.

- الإكثار من تناول الماء على مدار اليوم، على ألا يقل المعدل عن كوب ماء متوسط كل ساعة.

- ممارسة الرياضة الخفيفة مثل الجري أو المشي لمدة نص ساعة لتنشيط الدورة الدموية وحرق السعرات الحرارية المرتفعة.

- في اليوم الذي يتناول فيه حلوى المولد، يجب الامتناع عن تناول الكربوهيدرات، حتى لا يتسببان معا في ارتفاع السكر بالدم.

- يجب أن تحتوي الوجبات الغذائية للمريض على بروتين نباتي أو حيواني منزوع الدهون.

- تجنب تناول العصائر بكميات كبيرة حتى لا ترفع مستوى السكر بالدم.

نصائح عند شراء حلويات المولد

وحتى لا تتعرض لشراء حلويات مولد فاسدة أو غير صالحة للاستخدام يجب اتباع التالي:

- الشراء من الأماكن الموثوق بها وتجنب الحلويات مجهولة المصدر.

- التأكد من عرضها بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

- يجب أن تكون طازجة وذات لون فاتح وتتميز بالليونة.

- اختيار قطع الحلوى المغلفة جيدًا، والابتعاد عن المكشوف منها والمعرض للأتربة.

- التأكد من وجود تاريخ الصلاحية والانتهاء على الغلاف، إضافة إلى اسم المصنع.