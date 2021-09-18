8 فوائد للجسم حال الابتعاد عن تناول السكر

يتسبب تناول الأطعمة والمشروبات المحلاة بالسكر في العديد من الأمراض، على رأسها تسوس الأسنان وداء السكري وتوابعه من أمراض الشرايين، هذا بخلاف زيادة الوزن وغيرها، ويدخل السكر في معظم الأطعمة والمشروبات التي يتناولها الأشخاص بشكل دائم مثل الشاي والقهوة، وكأنه مكون رئيس في هذه الأطعمة، فهل تحتاج أجسامنا السكر والأطعمة المحلاة؟ وما الفوائد الجمة التي يجنيها الجسم حال الامتناع عن تناول السكر؟

قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية وأمراض السمنة والنحافة، في تصريح لـ«الوطن»، إن الجسم لا يحتاج السكر لإنتاج الطاقة، بل على العكس عند تناول السكر يتم تخزين الدهون في الجسم، وفي حالة الامتناع عن السكر يتم إنتاج الطاقة اللازمة للجسم بتكسير الدهون المخزنة في الجسم، والاستفادة منها.

وأضاف: «كما تكمن خطورة السكر في تسببه في تسوس الأسنان، والإصابة بالسمنة، خاصة مع أسلوب الحياة المريح، وهو ما يؤدي إلى تخزين الشحوم في الجسم».

فوائد التوقف عن تناول السكر

- انخفاض الوزن وانتظام دقات القلب.

- يحمي من تسوس الأسنان، وتتحسن رائحة الفم.

- ستقل احتمالية إصابة الشخص بمرض السكر والكبد الدهني.

- تقليل حدة الانفعالات وتحسن في الذاكرة والإدراك.

- يتحسن النوم والمزاج وبالتالي انخفاض تعرض الشخص للاكتئاب.

- ستتراجع احتمالية إصابة الشخص بالخرف والزهايمر.

- تحسين ضغط الدم وانخفاض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

- تحسن في البشرة وتراجع ظهور الحبوب والبثور.

وحذر جبران من نوع آخر من السكر، قائلاً: النشويات والخبز الأبيض والباتيهات تحتوي على نسبة عالية من السكر، إذ إنها كربوهيدات ترفع الجلوكوز في الدم، وتسبب الأضرار التي يسببها السكر الصريح.

وحذرت وزارة الصحة المصرية، في منشور سابق، من تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر: «احذر السكريات والحلويات واستبدلها بالفواكه لتحمي نفسك من السمنة والأمراض المترتبة عليها كارتفاع ضغط الدم والسمنة».