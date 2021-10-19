أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19-10-2021 في مصر

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة أسعار الدواجن، ومن منطلق الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها«الوطن» للمتابعين والقراء، ننشر تقريرًا معلوماتيًا عن أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الحالي، بالأسواق المصرية، بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن» وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، فيما وصلت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة لتتراوح ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وقال عبدالعزيز السيد، إن سعر كرتونة البيض الأبيض وصل اليوم في المزرعة إلى سعر 46.5 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهًا، ووصلت سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 48.5 جنيه في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 55 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الثلاثاء، ما بين 13 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ويختلف سعر السمان بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 85 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

ويختلف أسعار البط أيضا حسب حجمه، فيتراوح سعر البط اليوم مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 45 و46 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

ووصل سعر الجوز من الحمام، إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة إلى سعر تراوح ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 إلى 55 جنيهًا.