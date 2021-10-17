بورصة الدواجن اليوم الأحد 17-10-2021 في مصر

يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المصرية المختلفة، والتي شهدت استقرارًا في الأسواق المحلية على مدار الفترة الماضية وصلت لعدة أسابيع.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر الحالي، في الأسواق المحلية ومحلات بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ووصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم، إلى نحو 31 جنيهًا للكيلو جرام، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 و35 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، وفقا لما قاله عبدالعزيز سيد في تصريحات خاصة لـ «الوطن».

وأشار رئيس الشعبة، إلى أنّ سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر وصل بالمزرعة لنحو 47.5 و48 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم، على النحو التالي:

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 52 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم إلى 39.5 جنيه.

- جاء سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم بـ30 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.

- وسجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.