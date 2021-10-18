بورصة الدواجن اليوم الاثنين 18-10-2021 في مصر

لا زالت بورصة الدواجن تشهد استقرارًا عند أسعارًا مرتفعة تؤثر بشكل مباشر على المواطنين من محدودي الدخل، وذلك بعد أن وصلت أسعار العلف إلى 8200 جنيه، بعد أن كانت تسجل نحو 7850 جنيهًا، وذلك بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر الحالي، وفقًا لتصريحات خاصة من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ويقول رئيس شعبة الثروة الداجنة إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الإثنين،تراوح بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم فقد وصلت إلى سعر 46.5 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهًا، ووصلت سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 48.5 جنيه في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 55 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 60 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الاثنين، على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.

- وسجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 52 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم إلى 39.5 جنيه.

- جاء سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم بـ30 جنيهًا.