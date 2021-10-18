سيوة تحصد جوائز الملتقى التسويقي الأول للتمور بالوادي الجديد

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على المشاركة في ختام الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 16 حتى 18 أكتوبر 2021، بمحافظة الوادي الجديد، واختتم مساء اليوم الاثنين، بحضور اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، والمهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة، ولفيف من القيادات التنفيذية، في استضافة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

سيوة تفوز بجوائز في ملتقى التمور

وشارك لفيف من المزارعين والتجار والمنتجين وموزعي التمور من سيوة، بجانب الوادي الجديدة، في الملتقى التسويقي الأول، بالإضافة إلى كبار شركات تصنيع وتغليف وتوزيع التمور، كما شاركت تمور سيوة في المعرض، الذي نظم خلال فعاليات الملتقى، مع توزيع الجوائز على الفائزين في الملتقى، الذي فازت خلاله مصانع تعبئة وتوزيع سيوة بالعديد من الجوائز.

التمور في سيوة والوادي الجديد

وتعد واحة سيوة بمحافظة مطروح ومحافظة الوادي الجديد من أكبر منتجي التمور بجميع أنواعها في مصر، من أنواع التمور السيوي والصعيدي والفريحي، بالإضافة إلى تصنيع التمور وتعبئتها بعد تصنيعها وتنظيفها وفرزها، وتعبئة أنواع منها السادة والمحشية من اللوز والبدق والفسدق، والقهوة ونكهات الفواكة المختلفة.

تسويق منتجات التمور المصرية

وتهتم الدولة المصرية بالمنتجات الزراعية التى تشتهر بها الواحات المصرية في سيوة بمطروح والداخلة والخارجة في الوادى الجديد خاصة التمور، وتسعى إلى تقديم جميع الدعم الشامل، إلى المزارعين من بداية رعاية الشتلات وأشجار نخيل التمور من وزارة الزراعة، والإرشادج الزراعى لهم خلال البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وإهتمام وزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة ومحافظة مطروح ومحافظة الوادى الجديد، ووزارة التموين بالمنتجات والمصناع والتوزيع والتسويق من خلال المعارض في مختلف المحافظات والمهرجانات التى تساهم في تنشيطها مع بذل الجهود لتصدير منتجات التمور.