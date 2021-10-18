ميكو سعد أول ممثل مصري في لجنة تحكيم جولدن جلوب: شاركت بأفلام أمريكية

قال ميكو سعد، أول ممثل ومذيع مصري، يجرى اختياره في لجنة تحكيم جولدن جلوب: «إن المؤسسة المنظمة لجائزة الجولدن جلوب قاموا بضم عدد من الأعضاء الجدد، وكان هو من بينهم»، موضحًا: «المؤسسة اختارت 105 أشخاص، وإحنا بيجيلنا الأفلام كلها وبنشوف ونحدد مين اللي يكسب».

وظيفة «سعد» الجديدة تحتم عليه مشاهدة 10 أفلام يوميا

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له من لوس أنجلوس ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الاثنين، أن وظيفته الجديدة تحتم عليه مشاهدة 10 أفلام يوميًا لاختيار من الأولى بالفوز بالجائزة «إحنا بنختار إيه أحسن فيلم وأحسن مسلسل وأحسن فيلم وثائقي وغيرها».

«سعد»: شاركت في أفلام قصيرة وروائية طويلة أمريكية

وأوضح «سعد» أنه عمل على إنتاج وكتابة وتمثيل كثير من الأعمال الفنية القصيرة، وجرى اختياره ليكون عضوا بلجنة التحكيم في جوائز جولدن جلوب العالمية، على أساس نشاطه الملحوظ: «شاركت في أفلام قصيرة وروائية طويلة أمريكية وعملت مع الأديب سيد بدرية وعدد من الكتاب المصريين والأجانب».