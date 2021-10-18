صورة محمد صلاح تُزين كتب اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية

زينت صورة محمد صلاح، مناهج اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، في العام الدراسي الجديد 2021-2022، بعد قرار وزارة التربية والتعليم، تدريس مسيرة اللاعب المصري محمد صلاح والملقب بـ«مو صلاح»، لتلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية، في الصفوف الأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب على التلاميذ معرفة حياة اللاعب المصري كأحد الشخصيات الرياضية الناجحة في مجال كرة القدم، ودوره في دعم بلده بما يناسب طبيعة اللغة الإنجليزية ومستوى الكفاءة اللغوية، مؤكدة أنها تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجميع التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية.

صورة محمد صلاح تزين منهج اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية

ووضعت وزارة التربية والتعليم، صورة محمد صلاح، في كتاب اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، مؤكدة أنه يتم عرض مسيرة اللاعب محمد صلاح الناجحة، والصفات الشخصية والجسمانية التي أدت لنجاحه وتميزه في المناهج الدراسية للصفوف الأول والثاني الإعدادي، ثم عرضه كنموذج رائع للبطل القدوة role model الذي يهتم بتقديم الدعم المعنوي والمادي لأهل بلده في الصف الأول والثاني الثانوي، موضحة أنّ وزارة التعليم تسير بخطوات رائعة في تطوير المناهج، لاعتمادها على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وضع صورة محمد صلاح في المناهج الدراسية كأحد الشخصيات الناجحة

وأعلنت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قررت تدريس مسيرة اللاعب المصري محمد صلاح في مناهج اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية من العام الدراسي الجديد 2021-2022، باعتباره مثال رائع يحتذى به لدى الشباب في المدارس، ومدى كفاحه للوصول إلى أعلى المستويات في مجال كرة القدم، منوهاً إلى أن لاعب ليفربول الإنجليزي ملهما للجيل الصاعد.

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ملهم للجيل الصاعد

وقالت شلبي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم وضع صورة محمد صلاح في منهج اللغة الإنجليزية للصفوف الأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي، مؤكدة أنه يتم تدريسه في الصف الأول الإعدادي بالوحدة الثالثة، بموضوع تناول وصف لمسيرة اللاعب الناجحة كنجم كرة قدم ناجح في الملاعب الأوروبية ولقدرات اللاعب الجسمانية، والتي أهلته للتميز، إضافة لصفاته الشخصية التي جعلت منه قدوة للشباب، وفي الصف الثاني الإعدادي بالوحدة الثالثة، في موضوع بعنوان «ضرب به المثل في الشخصيات المعروفة الناجحة»، وجاء في الصف الأول الثانوي، في الوحدة الثانية، في موضوع يعرض محمد صلاح، كنموذج للرياضي الناجح، والذي يساهم في دعم مجتمعه ماليا ومعنويا وإنسانيا، وجاء في الصف الثاني الثانوي في الوحدة الثانية عشرة، في موضوع بعنوان «ضرب به المثل للبطل الناجح».

واستطاع النجم المصري محمد صلاح تحقيق نجاح استثنائي في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى آنفيلد بصفقة تاريخية جعلته أغلى لاعب في تاريخ نادي ليفربول وحصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم 2018، كما فاز مع الريدز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.