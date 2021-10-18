التعليم: تدريس مسيرة محمد صلاح للإعدادية والثانوية خلال العام الحالي

كشفت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تدريس مسيرة اللاعب المصري محمد صلاح والملقب بـ«مو صلاح»، والذي يلعب ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في منهج اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، في العام الدراسي الحالي 2021-2022، حتى يتثنى لجميع التلاميذ معرفة حياة اللاعب المصري كأحد الشخصيات الرياضية الناجحة في مجال كرة القدم، ودوره في دعم بلده بما يناسب طبيعة اللغة الإنجليزية ومستوى الكفاءة اللغوية، مؤكدة أنّ الوزارة تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجميع التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية.

نوال شلبي: تدريس مسيرة «مو صلاح» في المناهج الدراسية كإحدى الشخصيات الرياضية الناجحة

وقالت شلبي لـ«الوطن»، إنّه سيتم عرض مسيرة اللاعب مو صلاح الناجحة، والصفات الشخصية والجسمانية التي أدت لنجاحه وتميزه في المناهج الدراسية للصفوف الأول والثاني الإعدادي، ثم عرضه كنموذج رائع للبطل القدوة role model الذي يهتم بتقديم الدعم المعنوي والمادي لأهل بلده في الصف الأول والثاني الثانوي، موضحة أنّ وزارة التعليم تسير بخطوات رائعة في تطوير المناهج، لاعتمادها على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

شلبي: عرض مسيرة «مو صلاح» الناحجة والصفات الشخصية والجسمانية في المناهج الدراسية

وحصلت «الوطن» على تفاصيل تدريس مسيرة اللاعب المصري محمد صلاح، والملقب بـ«مو صلاح»، في منهج اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث يتم تدريسه في الصف الأول الإعدادي بالوحدة الثالثة، بموضوع تناول وصف لمسيرة اللاعب الناجحة كنجم كرة قدم ناجح في الملاعب الأوروبية ولقدرات اللاعب الجسمانية، التي أهلته للتميز، إضافة لصفاته الشخصية التي جعلت منه قدوة للشباب.

تدريس مسيرة «مو صلاح» بمنهج اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية

وجاءت تفاصيل مسيرة اللاعب «مو صلاح» في الصف الثاني الإعدادي بالوحدة الثالثة، في موضوع بعنوان «ضرب به المثل في الشخصيات المعروفة الناجحة»، وجاء في الصف الأول الثانوي، في الوحدة الثانية، تحت موضوع يعرض محمد صلاح، كنموذج للرياضي الناجح، الذي يساهم في دعم مجتمعه ماليا ومعنويا وإنسانيا، وجاء في الصف الثاني الثانوي في الوحدة الثانية عشرة، في موضوع بعنوان «ضرب به المثل للبطل الناجح».

تدريس مسيرة «مو صلاح» في منهج الغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي كشخصية معروفة وناجحة

وبدأ محمد صلاح مسيرته في الدوري المصري لاعبا في نادي المقاولون العرب، ومنه احترف في أوروبا من بوابة بازل السويسري، وقدّمه بعد ذلك كهدية لتشيلسي لكن مورينيو رفضها، فرحل صلاح لفيورنتينا ثم إلى روما على سبيل الإعارة، وذلك قبل أن يشتري الجيالوروسي عقده من البلوز، ثم كان على موعد مع محطته الأبرز والتي كانت ليفربول.

واستطاع النجم المصري محمد صلاح تحقيق نجاح استثنائي في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى آنفيلد بصفقة تاريخية جعلته أغلى لاعب في تاريخ نادي ليفربول وحصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم 2018.

وامتدت إنجازات النجم المصري محمد صلاح إلى القارة الأفريقية، حيث حصل على جائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا لعامي 2017 و2018، وجائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعام 2017، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي «هداف الدوري الإنجليزي الممتاز» عامي 2018 و2019، واختير من قبل مجلة تايم الأمريكية في عام 2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.