نصائح لتجنب حرائق المطبخ.. «اقفل الأنبوبة»

أحيانا تقع بعض الحرائق في العديد من الأماكن والمنازل السكنية، خاصة حرائق المطبخ التي تحدث نتيجة الطهي ووجود الأجهزة الكهربائية في المطبخ.

وهناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للوقاية من حرائق المطبخ والتي تستعرضها «الوطن» في السطور التالية، نقلا عن جهاز تنظيم مرفق وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

نصائح لتجنب حرائق المطبخ والوقاية منها

- تجنب تشغيل بعض الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والمجمدات والتكييفات طوال اليوم حتى لا تشكل ضغطا على الكهرباء.

- الانتباه عند تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة فى المطبخ «الميكروويف» كجهاز تحميص الخبز الكهربائى وغلاية المياه وفصلها فور الانتهاء من استخدامها.

-احرص على إغلاق أنبوبة الغاز بعد كلّ استعمالٍ لضمان عدم تسرب الغاز منه فى حال حصول أى طارئٍ، بالإضافة إلى وضع قطعة من القماش أو حاجز يمنع الطفل من الوصول لأداة التحكم بفتح أنبوبة الغاز.

- اذا كان لديك أطفال أغلق باب المطبخ وعرِّف الأطفال وأرشدهم بأنه مكان خطر لا يجوز التواجد فيه.

- لا تترك الزيت أو الطعام على الغاز ولا تنشغل عنه لأن ذلك من أكبر أسباب نشوب الحرائق في المنزل.

-وضع أعواد الثقاب والقدّاحات في أماكن آمنة ومرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها ويجب استبدالُ القدّاحات العادية بقدّاحاتٍ خاصةٍ آمنة لإشعال الغاز.

- ضع أسطوانة الغاز في مكانٍ آمن، وعدم وضعها مباشرةً على الأرض واحرص بقدر الإمكان على وضعها بالقرب من الشباك في المطبخ لتكون قريبة من مكان التهوية فيما لو حصل تسريب للغاز.

-كما أنه من الضروي وضع مساكات اليدين للأواني والغلايات للداخل حتى لا يتمكن الطفل من الوصول إليها ولا تسمح للطفل بالمشاركة في نقل الطعام الساخن للمائدة حتى لا ينسكب عليه.

- ابتعد تماما عن التدخين بالقرب من الأسرَّة والستائر وبجوار الزيت أو الأطعمة في المطبخ.