المواصفات الآمنة للمشترك عند استخدام الدفاية لتجنب الحرائق في الشتاء

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء فصل الشتاء، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ما يجعل الكثيرون يشعرون بالبرودة، تجعلهم في حاجة إلى استخدام الدفاية الكهربائية، وهو الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع نسبة الحرائق في الكثير من المنازل، نتيجة للاستخدام الخاطئ للدفاية الكهربائية، ويكون السبب في معظم الأحيان ناتج عن استخدام مشترك كهربائي غير آمن وغير صالح.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مواصفات المشترك الآمن الذي يجب على المواطن مراعاتها عند استخدامه، بشكل خاص عند استخدام الدفاية الكهربائية، تجنبا لحدوث الحرائق التي تزداد نسبتها في فصل الشتاء، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كالتالي:

المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائي لتجنب الحرائق في موسم الشتاء

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية يفصل أتوماتيكيا عند زيادة الأحمال.

- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق لجميع الفيش.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال، وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- يجب التأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

- يجب التحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي للمشترك.

- يجب التأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء، وبشكل خاص الدفاية الكهربائية التي يزداد استخدامها في فصل الشتاء تجنبا للحرائق.

- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).

- يجب التأكد من عدم ملامسة أي من قطع الأقمشة لفتحات المشترك أو أي من الأسلاك الخاصة به.