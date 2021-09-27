تفاصيل حريق منزل منة فضالي: «المطبخ ولع باللي فيه وأمي إيديها اتحرقت»

تصدر نبأ تفاصيل حريق منزل منة فضالي محرك البحث ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد الإعلان عن إصابة والدتها بحروق في يديها.

تفاصيل حريق منزل منة فضالي

وفي تفاصيل حريق منزل منة فضالي، بعد أن أعلنت الأخيرة عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن نجاتها من الموت وإصابة والدتها بحريق في يديها، بعدما تعرض مطبخهما للحريق قائلة: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل كنا حنموت. المطبخ ولع باللي فيه وأمي إيديها اتحرقت الحمدلله الحمدلله».

ويرغب المتابعون في معرفة تفاصيل حريق منزل منة فضالي، حيث انهالت التعليقات على منشور الفنانة، وحرص عدد كبير من المتابعين على مواساتها، وكذلك عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنان إسلام إبراهيم، الذي علق قائلا: «ألف سلامة عليكم قدر الله وما شاء فعل»، وقال الفنان إيهاب فهمي:«لا حول ولا قوة إلا بالله ألف حمد لله على سلامتكم»، وكتب الفنان عمرو عبد العزيز «لا حول ولا قوة إلا بالله.. ألف حمد الله على سلامتكم والحمد لله أنكم بخير»، وعلقت الكاتبة إنجي علاء «يالهوي ألف سلامة عليكم حبيبتي ربنا ستر».

التعليقات تنهال على منة فضالي

كما انهالت التعليقات على حسابها على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث علق الإعلامي مصطفي أغا قائلا: «ألف سلامة عليكم جميعا»، وعلق الفنان أحمد زاهر قائلا: «قدر الله وما شاء فعل الحمد لله إن انتم بخير»، وعلقت عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز قائلة: «يا ساتر يارب .. الف الف حمدلله علي السلامة وسلامة طنط الف الف سلامة ياحببيتي الحمدلله» وعلقت الفنانة عبير صبري «الف سلامة ياساتر يارب».

الجدير بالذكر أن الفنانة منة فضالي، تواصل تصوير فيلمها الجديد «روحي لك»، رفقة خالد سليم، وهالة فاخر، وتوني ماهر، ونسرين طافش، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من سيناريو وحوار محمد حسين ألماظ، ومن إخراج مرقص عادل.