بشرى للمهندسين.. مد فترة معرض سيارات النقابة حتى نهاية ديسمبر

قررت نقابة المهندسين مد فترة معرض السيارات التي تنظمه النقابة حتى نهاية ديسمبر المقبل، وقالت في بيان عنها إنه «نظرا للإقبال الكبير على معرض نقابة المهندسين للسيارات وبناء على طلب المهندسين تقرر مد فترة المعرض إلى 31 ديسمبر 2021».

معرض سيارات نقابة المهندسين

وبخصوص معرض سيارات نقابة المهندسين 2021 فقد أعلنت عنه النقابة مارس الماضي وأوضحت أنه يشمل 4 مزايا للأعضاء وهي:

1- أقل معدل فائدة سنويا تبدأ من 6.3% سنويا.

2- حد أقصى للتمويل 750 ألف جنيه.

3- أقل مصروفات إدارية وأطول فترة تقسيط حتى 7 سنوات.

4- أقل دفعة مقدمة، 15% من قيمة السيارات.

شروط معرض سيارات نقابة المهندسين

وتضمنت شروط معرض سيارات نقابة المهندسين ألا يقل الدخل عن 3 آلاف جنيه، وألا يزيد سن العضو عن 60 عاما عند آخر قسط، كما يتم طلب ملف المعرض بمبنى النقابة العامة وقيمة الملف 300 جنيه شاملة مصاريف الاستعلام.

كما شملت الأوراق والضوابط اللازمة للحصول على سيارة من معرض سيارات المهندسين المعايير الآتية:

1- مهندس مقيد بالنقابة ومسدد الاشتراكات حتى عام 2021.

2- صورة «كارنية النقابة، وبطاقة الرقم القومي»، وإيصال مرافق حديث «كهرباء، غاز، مياه».

3- السن لا يزيد عن 60 سنة عند انتهاء التمويل.

4- بالنسبة للمهندسين العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، يلزم تقديم شهادة الدخل معتمدة من جهة العمل وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، أو صحة توقيع بنكي، على ألا يقل صافي الدخل الشهري عن 3000 جنيه.

5- بالنسبة للمهندسين العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام يلزم أن يكون مؤمَّنا عليهم لمدة سنتين على الأقل.

6- بالنسبة لأعضاء النقابة أصحاب الأنشطة وأصحاب المكاتب الهندسية، يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 5 آلاف جنيه بشهادة معتمدة من محاسب قانوني لآخر عامين، وتقديم شهادة الموقف الضريبي والتأميني.

7- بالنسبة لأصحاب المكاتب الاستشارية يلزم تقديم صورة تصريح مزاولة المهنة وصورة البطاقة الضريبية.

8- بالنسبة لأصحاب الأنشطة يلزم تقديم صورة مستخرج حديث من السجل التجاري.

9- إحضار عرض سعر للسيارة المراد شراؤها من أي معرض أو أي توكيل.

10- استيفاء تأمين شامل على السيارة وتأمين على الحياة طوال فترة التمويل.