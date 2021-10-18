محمود الليثي عن بدلة فطوطة بمهرجان الجونة: حاولت أقول شكرا لسمير غانم

قال الفنان محمود الليثي، إن طباعته لصورة الفنان الكبير الراحل سمير غانم على البدلة التي كان يرتديها وظهر بها خلال مهرجان الجونة في نسخته الخامسة هي رسالة حب وامتنان للأستاذ الراحل، قائلاً: «هو أبو الكوميديا لكل الفنانين، وأنا حبيت أوصل حبي وامتناني لأني اتعلمت منه الكثير لما كنت بتفرج عليه أو أمثل قدامه، وهو رسم البسمة على وشنا كلنا».

«الليثي»: زمايلي جم اتصوروا مع الصورة على ظهري

وأضاف «الليثي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأثنين، أن ما قام به خلال المهرجان فاجأ جميع الحضور، ولكنهم أثنوا على ما فعله، «الموضوع كان مفاجأة لكل زمايلي، وكلهم جم واتصوروا مع الصورة وكانوا حابين الموضوع جدا».

الليثي: «أنا اتبسط أن المشاعر وطاقة الحب دي مني ووصلت للناس»

واستطرد: «أنا اتبسطت أن المشاعر وطاقة الحب دي مني ووصلت للناس، ومكنتش عارف أعبر أوي، ولكني كنت سعيد ومبسوط وحاولت أقدمها بطريقه فنية، وحاولت أقول شكرا بطريقة لطيفة».

وأوضح أن الفنان الراحل كان مصدرا للبهجة لكل محبيه وعشاقه، «اشتغلت معاه في بدايتي في برنامج lsn بالعربي وهو كان ضيف حلقة عندنا، وكان بيتعامل معانا على أننا ممثلين قدماء وزملاء له في الوسط الفني، وهو كان راجل في قمة التواضع، وكنت أتمنى أشتغل معاه أكثر».