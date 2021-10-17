محمود الليثي يتذكر سمير غانم بصورة «فطوطة» بمهرجان الجونة السينمائي

فاجأ الفنان الكوميدي محمود الليثي المصورين، بارتدائه بدلة مرسوما علي ظهرها صورة «فطوطة»، التي جسدها الفنان الراحل سمير غانم، مكتوب تحتها «ستظل في قلوبنا».

ووقف الليثي على السجادة الحمراء للفيلم المصري «ريش»، المشارك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بظهره، لالتقاط الصور التذكارية، وانضمت إليه الفنانتين أروى جودة ومايان السيد.

عرض استعراضي وتكريم.. سمير غانم حاضر في الجونة السينمائي

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يحيي فيها مهرجان الجونة السينمائي وحضوره، ذكرى الفنان الراحل سمير غانم، إذ أهدى الفنان أحمد السقا، جائزة الإنجاز الفني التي حصل عليها في حفل افتتاح المهرجان لروح الفنان الراحل وزوجته دلال عبد العزيز.

بينما شهد حفل الافتتاح، عرض مقطع فيديو بجانب عرض استعراضي يتضمن أشهر أعماله وشخصياته التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، وألقت الفنانة لبلبة كلمة عن الفنان الراحل الذي شاركته بطولة مجموعة كبيرة من الأعمال، ولم تتمكن من السيطرة على دموعها.

نجوم الفن يحضرون العرض الأول لـ«ريش» في مهرجان الجونة

وحضر المخرج عمر الزهيري العرض الأول لفيلمه «ريش» في مصر، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذلك بعد حصوله على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وتعتبر تلك الجائزة هى الأولى التي يحصدها فيلم مصري في تاريخ المهرجان.

وحضر عرض الفيلم كوكبة من النجوم المصريين والعرب، أبرزهم رانيا يوسف، نسرين طافش، لبلبة، هالة صدقي، ناردين فرج، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، بسمة، جمال سليمان، أحمد مجدي، روجينا وابنتها مايا أشرف زكي، الإعلامية بوسي شلبي، بالإضافة إلى إنجي علي وآخرين.

ويتنافس فيلم «ريش» على جائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان الجونة، مع فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب، الذي شارك في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، في قسن «آفاق»، وحصد عدد من الجوائز الموازية.