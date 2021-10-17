لبلبة تؤدي حركات استعراضية راقصة على السجادة الحمراء: «رجلي سليمة»

أدت الفنانة لبلبة، عدد من الحركات الاستعراضية الراقصة على السجادة الحمراء، للعرض الخاص لفيلم «ريش»، المقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك لطمأنة الجمهور على قدمها، بعد سقوطها على المسرح في ليلة افتتاح المهرجان، الخميس الماضي، بعد ما ألقت كلمة عن الفنان الراحل سمير غانم.

لبلبة تعود إلى القاهرة: «عندي شغل لازم أرجع»

وطالبت الفنانة لبلبة المصورين المتواجدين على السجادة الحمراء، بالتقاط صور لها، قائلة: «رجلي سليمة أهو محصلهاش حاجة»، قائلة إنها ستغادر الجونة غدا، وستعود إلى القاهرة بسبب ارتباطها ببعض الأعمال، «كلكم هتوحشوني، كان نفسي أكمل المهرجان لكن عندي شغل في مصر ولازم أرجع».

لبلبة تكشف حقيقة سقوطها على المسرح في افتتاح الجونة السينمائي

وكشفت لبلبة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنها كادت تسقط على المسرح في ليلة الافتتاح، لكنها استطاعت إنقاذ نفسها بفضل حركة تعلمتها أثناء ممارستها لرقص الباليه، موضحة: «وأنا نازلة على السلم بطانة الفستان لفت على رجلي حاولت أعدلها برجلي لفت أكتر ففيه حركة كنت متعلماها في الباليه زمان أني أنزل على ركبتي عشان مقعش وفعلا عملتها وأول ما عملتها افتكروني وقعت فجريوا عليا».

ولك يكن ذلك الموقف الوحيد الذي تعرضت له الفنانة أثناء تواجدها في المهرجان، إذ أحرجت أحد المصورين في عرض فيلم «علي صوتك» بأول أيام المهرجان، الذي حاول تصويرها، قائلة: «أنت بتصورني من قفايا وشعري ليه، ما تصورني من وشي أحلى أو استنى أخلص وصورني براحتك».

ويقام الليلة، العرض الخاص لفيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري، المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للمهرجان، ويعتبر العرض الأول للفيلم بعد حصوله على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.وحرص عدد كبير من النجوم على حضور عرض الفيلم، الليلة، من بينهم بشرى، إنجي وجدان، الإعلامية بوسي شلبي، جمال سليمان، أحمد مجدي، المغنية العراقية شذى حسون، بالإضافة إلى الإعلامية إنجي علي.