عضو بغرفة شركات السياحة يتوقع فتح باب العمرة للمصريين الشهر المقبل

قال محمد عزت، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن السعودية لم تقرر إلى الآن فتح باب العمرة للمصريين، لافتا إلى أن كافة المؤشرات تؤكد أن الأسابيع المقبلة ستشهد انفراجا في قرب أداء المواطنين المصريين لمناسك العمرة، لاسيما بعد القرارات السعودية الأخيرة والخاصة بالسماح بأداء الصلوات بالمسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وفقا لكامل طاقتهما الاستيعابية وبدون فواصل بين المصلين، فضلا عن تشغيل كافة مطارات المملكة وفقا للطاقة الاستيعابية القصوى لها.

توقعات بفتح باب العمرة للمصريين خلال شهر نوفمبر

وأضاف لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تقرر السعودية فتح باب العمرة للمصريين خلال الشهر المقبل، على أن تكون أول رحلة عمرة للمصريين أواخر شهر ديسمبر المقبل، أو يناير 2022، لافتا إلى أن آخر رحلة عمرة نفذتها مصر كانت خلال شهر فبراير من العام الماضي.

شركات السياحة جاهزة لتنظيم رحلات العمرة

وأشار إلى أن شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة فور صدور قرار من المملكة بفتح باب العمرة للمصريين وإصدار وزارة السياحة المصرية الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة، لافتا إلى أن أي شركة ستقوم حاليا بالإعلان عن تنظيم برامج للعمرة قبل صدور الضوابط، ستعرض نفسها للمساءلة القانونية ولتوقيع عقوبات عليها تصل حتى إلغاء الترخيص.

وأوضح عزت، أنه حال قررت المملكة العربية السعودية فتح باب العمرة للمصريين فإن هذا القرار لابد أن يسبقه قرار بالسماح بعودة حركة الطيران بين مصر والسعودية لوضعها الطبيعي قبل جائحة كورونا، لافتا إلى أن كافة المؤشرات تؤكد قرب صدور قرار بعودة الرحلات الجوية بين البلدين بشكل طبيعي، مع إلغاء قرار المملكة العربية السعودية السابق بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها.

وأوضح أن أسعار برامج العمرة حال قررت السعودية فتح باب العمرة للمصريين ستشهد زيادة تتراوح ما بين 30 و35% عما كانت عليه عام 2019، موضحا أنه من المتوقع أن يشهد موسم العمرة حال سمحت المملكة باستقبال المعتمرين المصريين إقبالا كبيرا من المواطنين علي التقدم لأداء مناسك العمرة.