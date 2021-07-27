هل يمكن للمصريين السفر لدولة ثانية «ترانزيت» لأداء العمرة؟.. السياحة تجيب

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن المواطنين المصريين لن يؤدوا مناسك العمرة خلال الأيام الأولى من انطلاقها، والمقرر لها يوم 10 أغسطس المقبل، مرجعا ذلك لاستمرار قرار المملكة العربية السعودية بتعليق دخول المواطنين المصريين إليها وعدم إلغاء هذا القرار حتى الآن، فضلا عن عدم بدء شركات السياحة المصرية الإجراءات التنفيذية لتنظيم برامج العمرة، مثل إبرام عقد وكالة العمرة وحجز المساكن، وذلك لعدم إدراج المملكة حتى الآن لاسم مصر ضمن الدول المسموح لها بأداء العمرة بداية من أول شهر محرم 1443 هجريا.

وأضاف «الغمري» لـ «الوطن»، أنه لا يمكن للمواطن المصري في ظل عدم فتح الطيران بين مصر والسعودية، السفر لأداء العمرة عبر دولة ثانية مسموح بالسفر منها للمملكة، مثل الأردن أو البحرين على سبيل المثال، وقضاء فترة أسبوعين بتلك الدولة قبل السفر للسعودية، حيث أن المملكة لن تصدر أي تأشيرة عمرة لمصريين داخل مصر، طالما لم يتم السماح لمصر بسفر مواطنيها للعمرة، فضلا عن أن الدولة التي يسافر إليها المواطن «ترانزيت» ويقضي بها فترة 14 يوما كحجر صحي قبل السفر للسعودية لا يمكن لها استصدار تأشيرة عمرة لمواطن مصري.

كافة تأشيرات العمرة ستصدر عبر بوابة العمرة المصرية

وأشار إلى أن أية تأشيرة عمرة لأي مواطن مصري، لا بد أن تكون منفذة عبر بوابة العمرة المصرية، وتنظمها شركة سياحة مصرية، وتتحصل عليها عبر وكيل سعودي معتمد متعاقد مع الشركات السياحية المصرية، لافتا إلى أن كل تأشيرة عمرة يكون لها كود خاص عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

أسعار البرامج سترتفع 30% عن عام 2019

وأوضح «الغمري» أن شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة فور سماح السلطات السعودية للمواطنين المصريين بأداء العمرة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار العمرة خلال الموسم الجديد زيادة تتراوح ما بين 30 إلى 40% بالمقارنة بعام 2019.