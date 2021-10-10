السعودية تطبق الإجراءات الجديدة لأداء العمرة بداية من اليوم

أعلنت وزارة الحج السعودية أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين فقط من لقاح فيروس كورونا المعتمد من السعودية سيكونون قادرين على أداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين اعتبارًا من اليوم الأحد 10 أكتوبر.

وسيتمكن أيضًا الذين تم إعفاؤهم من أخذ اللقاح وفقًا لتطبيق «توكلنا» من زيارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ودخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الساعة 6 صباحًا يوم الأحد 10 أكتوبر وتأتي كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

ويجب على أولئك الذين حجزوا بالفعل ولديهم تصاريح لأداء العمرة أو زيارة الحرمين الشريفين ولم يحصلوا على جرعتين من لقاح كورونا أن يحصلوا على جرعتهم الثانية قبل 48 ساعة من تاريخ التصريح لتجنب الإلغاء.

اللقاحات المعتمدة

وتقدم المراكز الطبية في جميع أنحاء المملكة مواعيد للقاحات وتم تقديم أكثر من 43.1 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في المملكة حتى الآن. ويوجد حاليًا أربعة لقاحات معتمدة للاستخدام في المملكة أكسفورد-أسترا زينيكا، فايزر-بيو إن تيك، جونسون آند جونسون، موديرنا.

اللقاحات الصينية

قالت وزارة الصحة في وقت سابق إنه من الممكن لأولئك الذين أكملوا برنامج التطعيم الخاص بهم مع Sinopharm أو Sinovac أن يتم قبولهم في المملكة العربية السعودية، بشرط أن يكونوا قد حصلوا على جرعة معززة من لقاح تمت الموافقة عليه في المملكة.

الفئة العمرية

في نهاية الشهر الماضي، ذكرت وزارة الحج عن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل يومياً في الحرم المكي. وكشفت الصحيفة عن إتاحة العمرة للفئات العمرية من 12 – 18 عاما لمعتمري الداخل مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين، في حين أن الفترة ما بين العمرة والأخرى 15 يوما لكل الفئات، ويمكن الحجز بعد انتهاء الفترة المحددة.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إنها سمحت لمن تجاوزت أعمارهم 70 عامًا بإصدار التصاريح لزيارة بيت الله الحرام عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا»، وحجز المواعيد لأداء العمرة، بشرط تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.