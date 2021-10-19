زينب تطلب الخلع: زوجي ضربني هو ومراته الأولانية وأجروا بلطجية

لجأت «زينب.ف» لمحكمة الأسرة لتتقدم بدعوى خلع بعد استحاله العشرة بينها وبين زوجها، بسبب تهديده لها بالطلاق بأمر من زوجته الأولى، لتكتب بيدها عريضة الدعوى التي ستنهي قصة حب استمرت بينهما 7 سنوات.

حب 7 سنوات وزواج سري

وقالت زينب في دعواها: «أنا زوجة ثانية بعد حب 7 سنوات، لم يجمعنا النصيب، عندما كنا بالجامعة، فتمت خطبتي بشخص آخر، كان مناسباً بالنسبة للعائلة، وبعد سنوات تزوج من أخرى، وبعد مرور 3 سنوات انفصلت عن زوجي وعاد ليتزوج بي أول من أحببته، وبالطبع وافقت لكن شرط بأن زواجنا سيبقى سراً لفترة حتى يخبر زوجته الأولى، لكن بعد عام ونصف العام من الزواج علمت زوجته بزواجنا، فخيرته بين تطليقي أو حرمانه من أولاده، وتمت تسويه الأمور بعد ذلك».

المشاحنات تقود الزوجة الثانية للمحكمة

ورغم مرور 4 سنوات على زواجها بعد زوجته الأولى، كانت توجد مشاحنات بسيطة بين الزوجتين بسبب الغيرة، لكن مع الوقت جعلت الحياة جحيما بالنسبة للزوج، وأكملت زينب: «مع الوقت شعرت أنني أعيش في صراع، والحق لمن تشتكي أولاً، وبدأ زوجي يعنفني في حال دخوله المنزل بعد أن تجعله يستشيط غضباً من أي شيء، فكنت أفشل مرارا وتكرارا من مواجهة الأمر، حتى أصبت بحالة نفسية سيئة، بسبب ظلمه لي في كل مشكلة تحدث بيننا».

الزوجة الأولى تتحمل النفقات

وتابعت «زينب» حديثها أمام محكمة الأسرة، بقولها: «كانت مشاكل كيدية بين أي زوجتين ازدادت المشاكل عندما رزقت بطفلتين، ومن بعدها جعلته يعنفني ويعامل طفلتي بسوء، ويمتنع عن دفع مصروفات المنزل، وتمنعه بالقدوم لرؤيتي، وعندما واجهته قال لي إنها تدفع له جميع النفقات والأموال، وأجبرته على تطليقي، لذلك لم يستطع دفع نفقاتي، على الرغم من أنني أعلم أنه ميسور الحال، ولديه ممتلكات كثيره، يستطيع من خلالها سداد مصروفات المنزل».

تفاصيل رفع الدعوى

لتحكي الزوجة تفاصيل الليلة التي قضت على زوجها، «قبل حكم الخلع الذي تم تأجيله بسبب مراوغة محامية الزوج، فوجئت بتأجير بلطجية من قبل زوجي وزوجته الأول، قاموا بضربي أمام أطفالي وأهلي لإجباري على التنازل عن دعوى الخلع».