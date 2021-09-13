شرطة الإمارات تعتقل المطرب العراقي سيف نبيل: «ضرب حبيبته بسبب الغيرة»

كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، المتخصص في صحافة التابلويد، أن السلطات الإماراتية تحفظت على المغني العراقي سيف نبيل، لأن عشيقته رفعت دعوى ضده اتهمته بالتعدي عليها بالضرب، وخضعت للفحص الطبي وبحوزتها جميع الأدلة، حيث منعته السلطات الإماراتية من مغادرة البلاد.

وأكد «باسيل»، في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، أن القبض على الفنان العراقي، يعود لخلاف نشب بينه وبين حبيبته اللبنانية، وتطور إلى تعديه عليها بالضرب بسبب الغيرة، وقامت بتحرير محضرًا وتحولت القصة إلى أزمة كبرى.

وأوضح الإعلامي اللبناني، أن خلاف الفنان العراقي وصديقته اللبنانية، تنظر فيه ساحات المحاكم في الوقت الحالي، وذلك بعد ساعات قضتها في مركز الشرطة الإماراتي، مشيرا إلى أن المغني العراقي ممنوع من السفر خارج الإمارات حتى انتهاء النظر في القضية التي حملت اتهامات موجهة له بالتعدي بالضرب على صديقته بسبب الغيرة الشديدة عليها.

وحرص الفنان العراقي سيف نبيل، على عدم الرد عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، واستمر في مشاركة متابعيه على تطبيق «انستجرام» لصور وفيديوهات من إقامته بالإمارات وتمريناته في الجيم.

وتفاعل متابعو الإعلامي اللبناني، مع ما أثاره حول القبض على الفنان العراقي بتعليقاتهم الساخرة من ضمنها: «شيت الرومنسية راحت وطلع الواقع».. وعلق آخر «هذا هو الرجل الشرقي المفروض ماحد يستغرب».. وجاء في تعليق أحدهم «الرومانسية عندهم الى إلطريق المنحدر».

وتحظى أغنيات المطرب العراقي سيف نبيل، بشهره واسعة على مواقع السوشيال ميديا، حيث تجاوزت أغنيته «عشك موت» حاجز الـ ‏‏300 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، وأغنيته «علاي أنت» تخطت حاجز الـ 200 مليون مشاهدة، كما شارك مؤخرا في دويتو ناجح مع الفنانة «بلقيس»، في أغنية «ممكن» التي وصلت مشاهداتها عبر موقع «يوتيوب» إلى 90 مليونا.