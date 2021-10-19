باحث: العالم يعيش ظاهرة إرهاب جديدة وهي «الذئاب الغاضبة»

قال الدكتور أحمد كامل البحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتجية والسياسية، إن العالم حاليًا يشهد ظاهرة جديدة من الإرهاب وهي «الذئاب الغاضبة»، مشددًا على أن هذا ما حدث في واقعة مقتل النائب البريطاني، ديفيد أميس، الذي قتل أمس الأحد عن طريق الطعن، مشددًا: «هذه الظاهرة دعونا نسميها الذئاب الغاضبة، وليست المنفردة حيث إن الأخيرة هي عبارة عن مجموعة من العناصر المتأثرة بأفكار جماعات متطرفة مثل داعش أو غيرها أو فئات من المجتمع تأثرت بأفكار مكتوبة عبر كتب يتم بثها عبر شبكة الإنترنت».

ظاهرة الإرهاب عن طريق الطعن وإطلاق النار

وأضاف «البحيري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، أننا أمام ظاهرة إرهاب تستخدم أدوات بسيطة مثل إطلاق نار أو الطعن، لا تنم عن تكنيك مسبق، وأوروبا شهدت الكثير من الحالات المتعلقة بأحداث الإرهاب بواسطة الذئاب المنفردة والتي بدأت من باريس والنمسا.

وشدد على أن ظاهرة الذئاب الغاضبة تشير إلى عناصر مستقطبة بدافع الغضب عبر 5 مستويات، أولها الجنائية أو اللاجئين من الشرق الأوسط، خاصة من سوريا أو عبر المهاجرين الجدد، أو الغاضبين من تنامي الشعبوية اليمينية في أوروبا.

تفاصيل مقتل أميس

كان «أميس»، النائب عن حزب المحافظين الحاكم، تعرض للطعن في «كنيسة بلفيزر» المعمدانية بمقاطعة إسيكس، أثناء لقاء مع ناخبين في دائرته.

ودعت أسرة النائب البريطاني، الذي طعن حتى الموت خلال اجتماعه مع ناخبين من دائرته، الجمعة الماضية، البريطانيين إلى التسامح بغض النظر عن المعتقدات العرقية أو الدينية أو السياسية، موضحًا أنه «أيا كانت معتقدات المرء العرقية أو الدينية أو السياسية، تسامحوا وحاولوا أن تتفهموا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.